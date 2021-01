Vacuna de Moderna protege contra variantes británica y sudafricana, pero se podría necesitar una tercera dosis

La farmacéutica Moderna aseguró este lunes 25 de enero del 2021 que su vacuna contra la covid-19, una de las primeras en obtener aprobación mundial, genera anticuerpos "neutralizadores" de las variantes británica y sudafricana del virus SARS-CoV-2, según los resultados preliminares de pruebas clínicas.

"La vacunación con la vacuna de la covid-19 de Moderna muestra actividad contra las variantes emergentes del SARS-CoV-2", indicó la empresa estadounidense en un comunicado.



La concentración de anticuerpos en el caso de la variante británica no se reduce, mientras que en el caso de la variante sudafricana es seis veces menor, aunque por encima de los niveles necesarios para ofrecer protección.



No obstante, la farmacéutica con sede en Massachusetts está desarrollando una variante de su vacuna sólo para la variante sudafricana.



Las variantes del coronavirus analizadas por Moderna son la B.1.1.7 y la B.1.351, identificadas en Reino Unido y Sudáfrica, consideradas más virulentas y contagiosas que las que hasta ahora han sido dominantes.



Moderna detalló que este estudio de la efectividad de su vacuna ha sido desarrollado con base en muestras de sangre de ocho personas que han recibido dos dosis de su vacuna y dos monos que han sido inmunizados.



El estudio se ha realizado en colaboración con el centro de investigación de vacunas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) estadounidenses.



Moderna también anunció que ampliará sus estudios clínicos de la vacuna para analizar la respuesta inmunológica frente a nuevas variantes del SARS-CoV-2.



"Por ahora no vemos agujeros en nuestra estrategia de inmunización, pero tenemos que estar listos para actuar", indicó en una conferencia con inversores uno de los responsables del estudio.



Los expertos de Moderna consideran que con las nuevas variantes podría ser necesaria una tercera inyección, además de las dos ya recomendadas tras las pruebas clínicas.



La farmacéutica realizará análisis sobre la respuesta a nuevas inyecciones, además de las dos que inicialmente han demostrado una eficacia del 94,1 % contra el coronavirus.



Asimismo, iniciará pruebas clínicas de una variantes de su vacuna de ARN mensajero indicada específicamente para la variante sudafricana.



"Creemos que es importante ser proactivos a la par que el virus evoluciona. Nos animan los nuevos datos, que refuerzan nuestra confianza de que la vacuna de la covid-19 de Moderna deberían proteger contra estas nuevas variantes detectadas", indicó en un comunicado Stéphane Bancel, consejero delegado de Moderna.



La variante británica, detectada por primera vez en septiembre de 2020, se contagia con más facilidad y las pruebas indican que es más mortífera, según manifestó el pasado viernes el primer ministros británico, Boris Johnson.

​

La variante detectada en Sudáfrica también se extiende más rápido y está asociada a una mayor virulencia.

Hasta el momento, Moderna no tiene datos sobre la respuesta de su vacuna a la variante brasileño-japonesa, que también podría ser más contagiosa