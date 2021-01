Una fracción de la vacuna contra la fiebre amarilla puede inmunizar a una persona

Un reciente estudio de investigación sobre la vacuna contra la fiebre amarilla concluyó que inyectar una fracción de la vacuna resulta eficaz y podría ayudar a inmunizar a millones de personas durante los brotes de la infección viral.

La fiebre amarilla es una fiebre hemorrágica viral aguda transmitida por un mosquito.



La infección es asintomática o solo causa síntomas leves en muchas personas, pero un pequeño porcentaje de los infectados experimenta una etapa más tóxica que puede causar trastornos renales, hepáticos y cardíacos fatales.



No existe cura para la fiebre amarilla por lo que la prevención resulta esencial, por lo que se administra la vacuna para prevenir brotes agudos de la enfermedad.



El reciente estudio dirigido por Epicentre, centro de investigación epidemiológica de Médicos Sin Fronteras (MSF), y publicado en la revista científica The Lancet, reveló que en los ensayos clínicos, se detectó que administrar a una persona la quinta parte de la dosis estándar de la vacuna contra la fiebre amarilla es "eficaz y seguro", según un comunicado emitido este martes, 12 de enero del 2021, por Médicos Sin Fronteras.



"Cuando se desatan las grandes epidemias de fiebre amarilla, los países y MSF deben acceder a las vacunas con urgencia”, indica Myriam Henkens, coordinadora médica internacional de MSF.



"La vacunación es la medida más importante para prevenir la enfermedad. Con este estudio, los proveedores de tratamiento pueden estar seguros de que administrar a las personas dosis más pequeñas de cualquiera de las vacunas contra la fiebre amarilla precalificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) brindará protección", sostiene Henkens.



El estudio se realizó mediante un ensayo aleatorio y doble ciego en Mbarara, Uganda y Kilifi, Kenia entre el 6 de noviembre de 2017 y el 21 de febrero de 2018.



En el ensayo participaron 960 adultos de entre 18 y 59 años, a algunos se les administró una quinta parte de la vacuna contra la fiebre amarilla y a otras una dosis estándar.



El estudio halló que quienes recibieron una quinta parte de la dosis tenían una respuesta inmunológica no inferior a la proporcionada por una dosis estándar, según el comunicado.



El ensayo empleó las vacunas 17DD (Bio-Manguinhos / Fiocruz, Brasil), 17D-213 (Empresa Unitaria Estatal Federal del Instituyo Chumakov del Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Virales, Rusia) 17D-204 (Instituto Pasteur de Dakar, Senegal), y 17D-204 (Sanofi Pasteur, Francia). En la investigación, por primera vez, cuatro vacunas contra la fiebre amarilla precalificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se evaluaron en el mismo estudio.



Una sola dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla puede proteger a una persona de por vida. La fiebre amarilla es endémica en 34 países de África.



El estudio de Epicentre se llevó a cabo en colaboración del Instituto de Investigación Médica de Kenia, el Instituto Pasteur de Dakar y la OMS.