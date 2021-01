¿Vacuna para el covid-19 a USD 150? Estafas en línea aumentan ante lenta distribución de las dosis

Mientras millones de personas esperan su turno para recibir una vacuna contra el covid-19, algo que podría tardar meses, estafadores en línea, usando correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, atraen a víctimas afirmando que pueden entregar la inyección en pocos días por apenas USD 150.

Las estafas sobre vacunas contra el covid-19 están aumentando, según funcionarios gubernamentales de Europa y Estados Unidos que advierten al público de timadores que buscan dinero y datos personales.



Una búsqueda en línea, en foros de la dark web y en la aplicación de mensajería Telegram encontró siete diferentes ofertas de presuntas vacunas contra el covid-19.



La estafas incluyen correos electrónicos que prometen presuntas listas secretas para acceder a una vacunación anticipadas y robots que hacen llamadas telefónicas pretendiendo ser agencias del gobierno. Los foros de la llamada dark web han sumado las vacunas contra el covid-19 a los bienes ilícitos que tradicionalmente se ofrecen para la venta.



El FBI de Estados Unidos y la Interpol, entre otros, han advertido de la aparición de tramas fraudulentas relacionadas a la pandemia, señalando que las falsas curas y las vacunas promovidas en sitios de internet falsos podrían representar amenazas y un riesgo significativo para la salud de las personas, incluso para sus vidas.



Los dominios de internet que contienen la palabra vacuna en combinación con covid-19 o coronavirus crecieron más del doble desde octubre a cerca de 2 500 en noviembre, cuando las primeras vacunas legítimas estaban cerca de recibir las aprobaciones de reguladores, según la firma de ciberseguridad Recorded Future, que sigue los fraudes en línea relacionados a la enfermedad.



"Hasta ahora, muchos de estos dominios parecen ser registros oportunistas, pero algunos se utilizarán para intentos de phishing para que la gente haga clic en enlaces (maliciosos)", dijo Lindsay Kaye, directora de resultados operativos de Recorded Future.



Kaye señaló que su equipo, que también rastrea la web oscura, hasta ahora no ha encontrado ninguna vacuna legítima desviada de los centros de salud o las existencias nacionales.



En el foro de la dark web Agartha se ofrecían vacunas contra el covid-19 falsas junto a cocaína, medicamentos opioides, "dinero falso de muy alta calidad", armas de mano y tarjetas de regalo. Las publicaciones mostraban fotos de archivo de vacunas y ofrecían viales por USD 500 y USD 1000, o el equivalente en Bitcoin.



En Telegram, varios canales afirmaban ofrecer vacunas contra el covid-19, acompañadas de imágenes de archivo. Un usuario ofrecía las supuestas vacunas de Moderna Inc por USD 180 y afirmaba que la vacuna de Pfizer Inc y BioNTech SE se podía conseguir por USD 150 y la de AstraZeneca por USD 110 por vial.

Las estafas se aprovechan de las preocupaciones ante la distribución mucho más lenta que lo prometido de las vacunas contra el virus, que ha cobrado más de 1,8 millones de vidas en el mundo hasta ahora. La mayoría de las personas probablemente tendrán que esperar hasta bien entrada la primavera boreal, o incluso el verano, para recibir la vacuna.