Vacuna contra el covid-19 que desarrolla la Universidad de Oxford estaría lista en octubre del 2020

La vacuna contra el covid-19 que desarrolla el Institute Jenner de la Universidad de Oxford (Reino Unido) podría estar lista en octubre del 2020, con base en los avances que se han observado en los ensayos clínicos, aseguró el investigador del centro de estudios Adrian Hill.

"Si todo va bien, tendremos los resultados de los ensayos clínicos en agosto/septiembre. Teniendo en cuenta que estamos fabricando en paralelo, estaremos listos para entregar a partir de octubre, si todo va bien", dijo Hill durante su participación en el ciclo de 'webinar' sobre el covid-19 de la Sociedad Española de Reumatología (SER), de acuerdo con información publicada este lunes 22 de junio del 2020 en el sitio web Infosalus.



En el encuentro, el investigador también adelantó algunos datos sobre la vacuna que están desarrollando y señaló que se trata de una sustancia basada en virus vivos (el adenovirus) con una capacidad muy elevada de replicación, lo que facilita que su producción se haga a gran escala, consiguiendo un gran número de dosis en menor tiempo y un coste más bajo.



Según las declaraciones del experto, la "vacuna ha demostrado muy buenos resultados en los ensayos con chimpancés y ya ha pasado a la siguiente fase de ensayos en humanos. Una de sus ventajas al inicio fue demostrar en ensayos anteriores que inoculaciones similares, incluida una el año pasado contra un coronavirus anterior, eran inofensivas para los humanos".



¿Por cuánto tiempo protegerá la vacuna a los humanos?



De acuerdo con la información del medio, no se sabe todavía por cuánto tiempo inmunizaría la sustancia que se está desarrollando en la Universidad de Oxford, pero, por el tipo de vacuna, todo parece indicar que sería anual, es decir, que tendría una estacionalidad como la de la gripe.



En la cita virtual de la Sociedad Española de Reumatología también se dio a conocer otros avances para lograr una vacuna contra la nueva cepa del coronavirus. Allí los virólogos españoles Luis Enjuanes y Mariano Esteban hablaron de una sustancia que es una "variante altamente atenuada de la que se usó contra la viruela".



"Utilizamos un poxvirus que expresa la proteína S del SARS-2, responsable de la entrada del patógeno en las células humanas. Ya hemos empezado los ensayos en animales, por lo que, si todo va bien, a final de año podríamos comenzar a probarla en humanos", mencionó Esteban que investiga con el equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Centro Nacional de Biotecnología (CNB). Con esta misma tecnología, agrega Infosalus, su grupo ha conseguido fabricar vacunas para el ébola, el chikungunya y el zika.



La información detalla que la vacuna desarrollada por Enjuanes y Esteban está en fases más iniciales y, a diferencia de la del Institute Jenner, no está basada en virus vivos ya conocidos y utilizados en la producción de otras vacunas, sino en el SARS-CoV-2.



"Ya hemos obtenido el virus sintético en el laboratorio y a través de la ingeniería genética estamos, tratando de identificar qué gen o genes le confieren al virus su virulencia, que normalmente son los responsables de inhibir la respuesta inmunitaria innata. Cuando lo identifiquemos, prácticamente tendremos nuestro candidato a vacuna. En los próximos cuatro o cinco meses creemos que podríamos tener ya un prototipo y empezar ensayos en animales", aseguró Enjuanes.



En la cita, los expertos coincidieron en que en este momento es prioritario conseguir una vacuna que proteja lo suficiente para reducir la mortalidad, los contagios y la necesidad de hospitalización, sin embargo es necesario lograr una vacuna capaz de producir memoria inmunológica a largo plazo y que, por ello, es muy probable que convivan en el mercado diferentes vacunas.



En el encuentro, señala el medio, también participó David M. Salisbury, del Royal Institute of International Affairs, Chatham House de Londres (Reino Unido), quien insistió en la importancia de que la vacunación llegue a todos los países del mundo y lamentó que esta "no estará disponible en todos ellos a la vez, puesto que existen diferencias notables en estructura y recursos, sobre todo en muchos países de África y algunas zonas de Asia y América".



En este sentido, Salisbury instó a realizar un esfuerzo global para poner en marcha fondos económicos que permitan el acceso a las vacunas por parte de los países más necesitados.