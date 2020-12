¿La vacuna contra el covid-19 previene  el contagio de la enfermedad?

La vacuna contra el covid-19 desarrollada por la universidad inglesa de Oxford con la farmacéutica AstraZeneca tiene unos niveles de seguridad aceptables y es eficaz, según los resultados preliminares de la Fase 3 de las pruebas clínicas publicado este miércoles, 8 de diciembre del 2020, en la revista científica The Lancet.

Los expertos de Oxford publicaron por primera vez las conclusiones de sus pruebas clínicas, que arrojaron una ausencia de hospitalizaciones o de "enfermedad severa" en los individuos del grupo vacunados.



Estos resultados sobre la eficacia clínica del fármaco (AZD1222) -revisados por otros expertos independientes- proceden del análisis de un grupo pre-específico de la Fase 3 efectuado en el Reino Unido y Brasil con 11 636 personas, al que se añade "datos de seguridad" de un total de 23 745 individuos testados en cuatro pruebas desarrolladas en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.



El equipo de Oxford, liderado por Andrew Pollard y Sarah Gilbert, constató que su vacuna, administrada en dos dosis (preparatoria y de refuerzo), es efectiva en una media del 70%, si bien la variación en la cantidad de cada dosis incide en el resultado.



Así, cuando se administra media dosis seguida de una dosis completa, el nivel de eficacia de la vacuna asciende al 90% y desciende al 62% cuando los voluntarios reciben dos dosis enteras del preparado.



Entre las 23 745 personas inmunizadas, solo tres en un periodo medio de 3,4 meses experimentó "efectos adversos serios" que podrían ser atribuidos a la vacuna, aunque todos se han recuperado o están recuperándose y siguen participando en las pruebas clínicas, explicaron los expertos de Oxford en un comunicado.



Si bien estos datos son alentadores, hay señalamientos con respecto a la capacidad de protección que podría tener frente al coronavirus y salta la pregunta: ¿La vacuna puede prevenir un contagio de covid-19?



El doctor Javier Pérez-Fernández, explicó al programa mexicano 'Un Nuevo Día' que si bien la vacuna es eficaz para prevenir que las personas se infecten y desarrollen síntomas, "sí es posible que se puedan infectar, pero dentro de ese grupo que se infecta, no se vuelven sintomáticos, no la pasan mal y por supuesto no llegan al hospital".



Es decir, recalcó, "la vacuna podría proteger para que las personas no se enfermen (gravemente), quizá no protege tanto para que no se infecten, pero sí para que no se enfermen", dijo.



Por otro lado, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos en diálogo con CNN, al ser consultado sobre si las personas que se vacunaron pueden transmitir el covid-19, el científico señaló que la vacuna dificultará que las personas infectadas contagien la enfermedad a otras, pero "es posible" que alguien ya vacunado -en un principio- aún pudiera propagar el virus.