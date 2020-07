¿Tiene sentido la teoría del implante de un ‘chip’ para control humano a través de la vacuna contra el covid-19?

LEA TAMBIÉN

Una de las teorías que ha surgido y se ha esparcido por redes sociales sobre el desarrollo de la vacuna para el covid-19 señala que se busca implantar en la población un microchip con cada dosis del medicamento. El objetivo, según esas voces, sería 'controlar' a la población con fines políticos y económicos.

Detrás de este plan macabro estarían el magnate George Soros y Bill Gates; así, la vacuna para enfrentar al nuevo coronavirus tendría un ‘chip’ con nanotecnología de ADN que controlaría la actividad cerebral, señala el portal del medio ABC de España. Pero, tal plan mundial, ¿tiene sentido?



Hasta este viernes 24 de julio del 2020 en el planeta se han registrado más de 15,5 millones de personas contagiadas con covid-19. El 4,2% de ellos ha fallecido por la enfermedad (más de 633 656 muert0s hasta las 13:30). Asimismo, en la mayoría de países están vigentes medidas de restricción a la circulación o de aislamiento para tratar de contener la pandemia, mientras todos esperan el desarrollo de una vacuna para evitar más víctimas.



¿Es posible colocar un ‘chip’ en una vacuna? Los expertos consultados por ABC dicen que tecnológicamente resulta imposible y las autoridades sanitarias de todo el mundo junto con los controles legales que se realizan a estos medicamentos no permitirían que tal cosa ocurra.



El jefe de Asuntos Científicos de la División de Vacunas del laboratorio Pfizer, Alejandro Cané, entrevistado sobre el tema en CNN en Español, afirmó que “no hay ninguna razón para pensar que las vacunas, no solo esta, si no ninguna vacuna tiene algún ‘chip’ para controlar a nadie. Lo único que las vacunas están buscando es controlar la enfermedad viral y la pandemia”.

Cané también indicó que la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA), la autoridad regulatoria europea y otras autoridades “trabajan para asegurar que cualquiera de las vacunas que se apruebe cumpla con dos requisitos absolutamente innegociables que son la seguridad, es decir, que no genere efectos adversos o daño alguno en la persona que la reciba y la eficacia, es decir, ser capaz de prevenir la enfermedad para la cual está diseñada en este caso covid-19".