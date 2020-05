Vacuna contra el coronavirus desarrollada en China podría ser producida en Canadá

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

CanSino Biologics, la farmacéutica china que está detrás de una de las candidatas a vacuna contra el coronavirus y que ya ha iniciado ensayos clínicos, está colaborando con el Consejo de Investigación Nacional de Canadá (NRC) para "allanar la vía" a futuras pruebas y elaboración en el país norteamericano.

El NRC dijo el martes que aceleraría su proceso de producción de la candidata a vacuna de CanSino Inc en una instalación del Gobierno en Montreal, y que la firma china estaba preparando la implementación de los ensayos clínicos para Health Canadá, el regulador de fármacos nacional.



La vacuna de CanSino se encuentra en los ensayos iniciales en China y no hay forma de saber si funcionará. Pero si lo consigue, la colaboración podría ayudar a garantizar que los canadienses tengan acceso a ella.



Los datos de los ensayos locales podrían ofrecer señales a Health Canada de que la vacuna es segura y su fabricación en Norteamérica podría garantizar que buena parte de las dosis estén disponibles a su población.



Una vacuna que proteja a las personas del coronavirus podría terminar con la pandemia, pero encontrar una fórmula que resulte eficaz y fabricar suficientes dosis representa un gran desafío para la comunidad científica.



La vacuna de CanSino se produce utilizando una línea celular que se desarrolló como parte de un proyecto del panel NRC, dijo la agencia, y las dos entidades han estado trabajado juntas desde el 2013. La compañía china utilizó la misma estructura celular para desarrollar una vacuna contra el ébola.



NRC y Health Canada no respondieron de inmediato a las preguntas sobre si la colaboración haría posible que los reguladores canadienses consideraran los datos de ensayos recopilados en China para eventualmente determinar la eficacia de la vacuna.