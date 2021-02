La vacuna de AstraZeneca parece tener menos eficacia ante la variante sudafricana del coronavirus

Distintas vacunas han mostrado variados niveles de eficacia a la hora de neutralizar una variante en concreto del coronavirus identificada inicialmente en Sudáfrica, con la vacuna de AstraZeneca como la que parece ofrecer la menor protección.

"Hemos visto una disminución importante (de la eficacia) en algunas vacunas y menos en otras" cuando se trata de la variante 501Y.V2", dijo en una rueda de prensa organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) un alto responsable de la lucha contra el covid-19 en Sudáfrica, Salim Abdool Karim.



Esto se ha observado en un estudio clínico relativamente limitado con la vacuna de AstraZeneca, lo que ha llevado al Gobierno sudafricano ha suspender temporalmente la vacunación con este producto mientras se hacen estudios adicionales, explicó.



"La eficacia de la vacuna es incierta a la hora de prevenir hospitalizaciones y casos graves. No queremos vacunar a uno o dos millones de personas con un producto que quizás no es efectivo", dijo Karim.



Las autoridades han preferido tomar una posición de prudencia y que se proceda a estudios más amplios antes de tomar una decisión final.



Por el momento, los datos arrojan que la vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia global del 66 %, pero que cae a 22% en el caso de la variante 501Y.V2, que circula masivamente Sudáfrica​.



No obstante, esa información no se considera concluyente porque el grupo de 2 000 personas con el que se realizó no era suficientemente diverso, los participantes eran en su mayoría jóvenes y sólo se consideraron casos leves de covid.



Karim informó que en cambio se ha visto que la variante ha tenido un impacto "mínimo" en las vacuna de Pfizer y la del laboratorio chino Sinopharm.

Por el momento, para no detener su plan de iniciar las vacunaciones en los próximos días, el Gobierno sudafricano ha decidido que se comience a inocular la de la farmacéutica Johnson & Jonhson, que utiliza una tecnología similar a la de AstraZeneca.