La utilidad de cada test frente a la enfermedad covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Existen varios tipos de tests en uso o desarrollo para luchar contra la covid-19, cada uno con una función específica: diagnosticar, conocer el porcentaje de la población contagiada y medir el grado de inmunidad del individuo.

Tests RT-PCR



Empleados desde el inicio de la epidemia, estos tests virológicos sirven para hacer un diagnóstico y por tanto saber si el paciente está infectado en el momento en que este se le realiza.



Corea del Sur basó su estrategia de control de la epidemia en el uso masivo de estos tests, además de poner en cuarentena los casos positivos y rastrear a las personas que habían estado en contacto con estos últimos para hacerles pasar la prueba a su vez.



Es por esto que la capacidad de un país de realizar suficientes pruebas diagnósticas es un criterio decisivo para un desconfinamiento exitoso.



La técnica utilizada, llamada RT-PCR, es un método de detección del genoma del virus.



Hay que ir a buscar el virus en las secreciones del enfermo. La muestra se efectúa introduciendo profundamente un hisopo en la nariz o en la boca, según los países.



La muestra puede tomarse en un laboratorio de análisis, en el hospital pero también en un “drive”, es decir, en un estacionamiento donde la persona permanece en el interior de su vehículo. El resultado se demora unas horas.



La técnica RT-PCR es fiable, pero la prueba debe realizarse correctamente so pena de obtener un falso negativo. Por eso, hay que introducir el hisopo profundamente.



Además, si un enfermo es diagnosticado demasiado temprano durante la fase de incubación o al final de la enfermedad, la cantidad de virus puede ser insuficiente para ser detectada.



El porcentaje estimado de falsos negativos es de 30%, es decir, se pasan por alto 3 de cada 10 enfermos.



Tests de serología



Estos tests se basan en un análisis de sangre y buscan determinar si el individuo estuvo en contacto con el virus en algún momento pasado, detectando los anticuerpos, esto es, la respuesta del sistema inmunitario.



Hace unas semanas, había grandes esperanzas sobre en tests para determinar hasta qué punto una población había quedado inmunizada y por tanto podía salir o no del confinamiento.



Pero los científicos afirmaron que se desconoce si una persona que produjo anticuerpos quedó inmunizada y protegida contra una reinfección y, en caso positivo, por cuánto tiempo.



Además, todavía no se ha determinado la fiabilidad de este tipo de tests.



En un futuro, estas pruebas permitirán determinar qué proporción de una población se infectó con el SARS-CoV-2 y por tanto conocer también la tasa real de mortalidad.



Tests de neutralización



Estas pruebas también son tests de serología pero su lógica va más allá. Tienen como objetivo no solo detectar la presencia de anticuerpos, sino también medir su eficacia contra el virus.



El Instituto Pasteur de Francia desarrolló por ejemplo dos modelos.



“Uno emplea virus de verdad, por lo que su manipulación es delicada y debe realizarse en laboratorios de (alta) seguridad P3. Otro utiliza pseudovirus” no infecciosos y es más fácil de emplear, explica a la AFP Olivier Schwartz, responsable de la unidad de Virus e Inmunidad del Instituto Pasteur.

Este tipo de pruebas se halla en fase de investigación. “Serán necesarios otros trabajos para determinar la cantidad de anticuerpos neutralizantes susceptible de contribuir a la protección, así como a su persistencia en el tiempo”, según el Instituto.