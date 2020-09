Los usuarios de TikTok en EE.UU. se preparan para un posible éxodo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los usuarios estadounidenses de TikTok reaccionaron con calma este viernes 18 de septiembre del 2020 a la inminente prohibición de telecargar la aplicación de la red social en su país, al tiempo que preparan su posible éxodo hacia otros cielos virtuales.

“¡Dios mío! ¡OK! ¡Está sucediendo! ¡Todo el mundo permanezca en calma!”, dijo el TikToker Nick Foster (577 000 abonados) a sus seguidores en un video donde utilizó la voz del actor Steve Carell, en pánico por una alerta de incendio en la serie televisiva 'The Office' (La Oficina).



Los usuarios más jóvenes de la aplicación de videos china, su base más importante, no parecen haber prestado mucha atención al anuncio del gobierno de Donald Trump, pero los mayores han reaccionado.



“Ha sido divertido, TikTok”, señaló The Buyin King, un inversor de 22 años con 437 000 seguidores. “Gracias por los buenos momentos”.



Algunos hicieron pedagogía, explicando que para aquellos que ya poseen la aplicación, nada o casi nada cambiará este domingo 20 de septiembre, cuando entre en vigor la medida, ni hasta el 12 de noviembre, el plazo límite para que TikTok resuelva lo que el gobierno estadounidense considera problemas de seguridad nacional.



“Esto es un tema de postura”, afirmó Jeff Couret, consultor con 376 000 abonados. “Para Trump, es una manera de mostrar a TikTok que es serio, pero sin dañarla demasiado”.



Sin embargo varios exitosos TikTokers se aprestan a abandonar la red social, por las dudas.



Para aquellos que se ganan la vida con su presencia en la aplicación de videos cortos, el riesgo financiero de una desaparición de la aplicación es muy alto.



La estrella Addison Rae (60,9 millones de seguidores) ganó USD 5 millones en la red social entre junio de 2019 y junio de 2020, según la revista Forbes.



Desde hace semanas, los TikTokers recuerdan desde la red social sus direcciones en Instagram o en YouTube, preparando la mudanza.



Competidores al acecho



Referencia absoluta de los TikTokers, Charli D'Amelio, que con 16 años tiene ya 87,5 millones de abonados, anunció el martes una colaboración no exclusiva con la plataforma Triller, una aplicación similar, donde cuenta con 1,1 millones de abonados.



Jóvenes adultos en gran parte desconocidos con más de 10 millones de abonados en TikTok como Bryce Hall, Nessa Barrett o Chase Hudson también abrieron cuentas en Triller.



El propio Trump, que nunca tuvo una cuenta TikTok, abrió una en Triller, donde ya posee casi un millón de seguidores.



Aparte de unos pasos de baile de la canción YMCA de Village People, Trump no ha aceptado ninguno de los desafíos que son moneda corriente en TikTok. Sobre todo publica videos atacando a su rival demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, Joe Biden.



En agosto, Triller anunció que la aplicación ha sido descargada más de 250 millones de veces desde su creación, una cifra cuestionada por la consultora Apptopia, que estima ese total en 52 millones.



Triller no es la única que se frota las manos con los problemas del gigante TikTok, que ha sido descargado 2 000 millones de veces en el mundo y cuenta con 100 millones de usuarios en Estados Unidos.



Otras son Byte, lanzada en enero; Likee, que tendría 7,2 millones de descargas en Estados Unidos entre febrero y agosto, según Apptopia, así como la aplicación Dubsmash.



Y eso sin contar Instagram o incluso YouTube, que despliegan sus tentáculos con las aplicaciones Reels y YouTube Shorts, lanzada oportunamente estos días en un formato de prueba.



El ganador “será el que los usuarios fieles de TikTok perciban como el destino 'cool', donde hay que estar”, anticipa James Mourey, profesor de marketing en la Universidad DePaul.



El propio TikTok se benefició de la desaparición de Vine en enero de 2017, que contaba en su apogeo con 200 millones de usuarios activos.



En el contexto actual, “jóvenes start-up como Byte podrían tener ventaja, porque sabemos que en la tecnología, las marcas establecidas tienen tendencia a perder su lado 'cool'”, explicó Mourey, que cita como ejemplo la migración de los jóvenes internautas de Facebook hacia Instagram.



Pero aunque disminuido y en suspenso, TikTok aún no está muerto, advirtió.



Mucho puede suceder de aquí al 12 de noviembre. “Y no hay que olvidar que TikTok solo está prohibido en Estados Unidos. Mientras permanezcan como dominantes a nivel mundial, seguirán innovando y conservarán una base importante de usuarios”, estimó el experto.