Usuarios reportan fallas en el servicio de Facebook e Instagram este 8 de abril

La tarde de este 8 de abril del 2021 usuarios reportaron la caída de Facebook e Instagram.

De acuerdo con Down Detector, plataforma que recopila los mensajes de fallas de redes sociales, hasta las 16:21 de este 8 de abril, 18 120 reportaron problemas en Facebook, mientras que en Instagram, hasta las 16:22, lo hicieron 10 330 usuarios.



En Instagram los reportes en la plataforma subieron a 92 468, a las 16:37 y en Facebook a 140 049.

Imagen de los reportes en Down Detector de la caída en Facebook. Foto: captura

La mayoría de los problemas reportados, según Down Detector son: apagón total con el 56% e inicio de sesión con el 26%.



En Twitter, usuarios también reportaron el inconveniente.

Imagen de los reportes en Down Detector de la caída en Instagram. Foto: captura

Los reportes señalan que Facebook no les permite ingresar a ver ningún contenido de sus cuentas y en Instagram, los muros y Stories no se actualizan.



Hasta las 16:51 de este el jueves las plataformas todavía no funcionaban.



Hasta el momento ninguna de las plataformas se ha manifestado para informar sobre lo ocurrido con el servicio.