Usuario de Whatsapp se cansa de recibir 'mensajes molestos' y denuncia al administrador del grupo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un doctor de Arabia Saudita denunció al administrador de un grupo de WhatsApp tras recibir "mensajes molestos que le hacían perder su tiempo", según recoge el portal de Daily Mail.

El usuario fue añadido al grupo sin su consentimiento tras regresar de un viaje a Hajj, como parte de su peregrinaje anual a La Meca. El denunciante dijo que no respondió “nada y seguí mirando estos mensajes inútiles que se envían. Videos tontos, noticias falsas y rumores", según el diario local de la Península Arábiga, Okaz, citado por el sitio web de noticias Stepfeed .



El hombre, que decidió seguir los mensajes que se enviaban, hizo su denuncia después de un periodo de 24 horas de seguimiento.



Este tipo de casos son investigados en los tribunales de este país. Y según señaló el abogado saudí Khaled Abou Rashed, la denuncia que presentó el médico puede ser ganada siempre y cuando se advierta que el denunciante pruebe que sufrió algún efecto negativo.



"Si no prueba que sufrió algo negativo porque fue agregado al grupo de WhatsApp, un juez podría desestimar el caso", menciona el abogado al diario Okaz.



Varias opiniones de usuarios en las redes sociales respondieron al caso. Entre estos, “Él no tiene tiempo para WhatsApp pero tiene tiempo para denunciar a alguien' o ' Sí, esto muestra que él es muy ocupado”.