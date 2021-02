Hallan en Uruguay variantes del virus SARS-CoV-2

La variante P.2 del coronavirus SARS-CoV-2 fue hallada en Uruguay luego de que se llevara a cabo un estudio de vigilancia epidemiológica de el covid-19 en tres departamentos (regiones) fronterizos con Brasil.

Así lo indicó este jueves 4 de febrero de 2021 Lucía Spangenberg, doctora en Biología del Instituto Pasteur de Montevideo (IP), quien participó en una rueda de prensa organizada por el mencionado centro en conjunto con la Universidad de la República (UdelaR) y el Ministerio de Salud Pública (MSP).



En el marco del estudio, los investigadores analizaron muestras de once pacientes positivos para secuenciar el genoma del coronavirus SARS-CoV-2.



"En cinco muestras identificamos la variante P.2, que es muy prevalente en Brasil, pero no se había identificado antes en Uruguay", explicó Spangenberg. De acuerdo con esto, agregó que la mencionada variante es "la más frecuente" en el estado de Río Grande do Sul, fronterizo con Artigas, Rivera y Rocha, departamentos elegidos para tomar las muestras de pacientes uruguayos.



Asimismo, Spangenberg apuntó que, de acuerdo con la investigación, se pudo estimar que la fecha de entrada de la variante fue a mediados de diciembre.



Por su parte, el virólogo Gonzalo Moratorio, uno de los diez investigadores reconocidos por la revista británica Nature en 2020, destacó la creación de un consorcio de secuenciación genómica integrado por distintos actores que permitirá hacer vigilancia epidemiológica "en tiempo real" para monitorear los "movimientos" del virus, sus "posibles mutaciones" y los efectos de estas.



"(Permitirá) intentar como jugadores de ajedrez anteponernos a los próximos movimientos del virus y, una vez detectada estas variantes, poder tomar decisiones en políticas de Salud Pública para contener su propagación, ya que algunas de ellas, como se ha visto, aumentan hasta un 50% la capacidad de transmisión", añadió.



Por otro lado, Moratorio aseguró que en Uruguay "existe la posibilidad" de que la variante británica del virus haya ingresado al país, aunque remarcó que "seguramente" quien está afectado por esta se encuentra confinado.



Finalmente, el virólogo subrayó que lo mejor que se puede hacer frente a la aparición de nuevas cepas es "vacunarse lo antes posible".



El pasado 23 de enero, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció la compra de casi 3,8 millones de dosis a los laboratorios Pfizer y Sinovac y agregó que espera que la inoculación comience en marzo.

En este momento, el país sudamericano acumula 43 215 casos de covid-19 de los cuales 5 931 están activos, 90 de estos en cuidados intensivos.

Además, desde que se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020, en el país sudamericano fallecieron 464 personas.