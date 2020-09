El universo de Superman se refresca

LEA TAMBIÉN

Puede ser que la kriptonita afecte a Superman, pero no el coronavirus. La pandemia no frenó los planes de Warner Bros. y DC de hacer del 2020 un año dedicado a su personaje más emblemático. Ya lo vimos en la adaptación de la novela gráfica ‘Hijo Rojo’, como protagonista de ‘Liga de la Justicia: Guerra en Apókilips’, y ahora aparece una cinta que refresca la historia de sus orígenes.

‘Superman: Man of Tomorrow’ se presenta como un nuevo punto de partida de la remasticada historia del origen de ese héroe, para hacerla más actual en una era de comunicación global.



En relación a la zaga de 14 películas, que justamente acabó con ‘Guerra en Apókilips’, la cinta limpia el paladar de los fans y propone a un Superman más joven de lo que hemos visto, que se convierte en pasante del diario El Planeta mientras duda sobre qué hacer con sus poderes y teme que la humanidad lo rechace si revela su herencia alienígena.



En relación al canon, hay unos cambios que no funcionan mal, como la aparición del Detective Marciano y Lobo, el papel del inteligentísimo Lex Luthor revelado desde el inicio como un criminal (antes, en la serie de los años 90, Lois Lane y Clark lo cazaban poco a poco) y la humanidad que muestra el villano Parásito, que se volvió un monstruo.



En lo estético, la línea gráfica, elegante y definida, también rompe con lo anterior, con mucho brillo en los colores para satisfacer los requisitos de las actuales pantallas. Darren Criss por primera vez pone la voz de Superman y logra transmitir las inquietudes de alguien que, a pesar de sus dones, necesita ver a mamá en busca de consejo.



Otro personaje que también ha merecido una relectura en un filme independiente de animación es el villano Deathstroke. Es un despiadado asesino a sueldo que ha cobrado protagonismo por la serie ‘Arrow’ y la zaga de los Jóvenes Titanes, en especial por la cinta ‘El contrato de Judas’.



En ‘Deathstroke: Knights & Dragons’ mantiene su propensión a la violencia y el director no tiene empacho en mostrar sus asesinatos; pero también se cuenta su origen y la relación con su familia. Al final, termina convertido en un antihéroe, una tendencia que DC ha impulsadocon ‘El Escuadrón Suicida’. El final podría dar paso a una secuela, pero ‘Knights & Dragons’ es una película sólida por derecho propio.

En el ámbito de actores reales, está la serie ‘Stargirl’, personaje secundario de los cómics que por primera vez es protagonista de un producto audiovisual. El director pone más énfasis en la trama (un culebrón familiar entre en bien y el mal) que en la acción.