Universidad de San Diego dictará un curso sobre la cantante Selena

La Universidad Estatal de San Diego (SDSU), en el sur de California, ofrecerá a partir del 2020 el que sería el primer curso en Estados Unidos dedicado a la fallecida cantante Selena, dijo este miércoles 17 de abril del 2019 el responsable de la materia.

La clase, que será impartida en la Escuela de Periodismo y Estudios Mediáticos de la citada universidad, se define como una exploración de las "representaciones socioculturales mediante el análisis de la música, carrera e influencia de Selena", que el martes 16 de abril del 2019 hubiera cumplido 48 años.

Nathian Rodríguez, catedrático de origen tejano que desarrolló este curso, señaló que la cantante fue parte crucial de su formación y que incluso después de su muerte en 1995 "su música se mantiene viva".



Como parte del programa los estudiantes podrán "analizar situaciones históricas y contemporáneas sobre la representación latinx (latinos que se definen de género neutro), además de la formación y mantenimiento de identidad con énfasis en los medios digitales".



La clase se iniciará en la primavera de 2020 y los interesados pueden inscribirse a partir del próximo 1 de noviembre, precisó Rodríguez, quien mencionó que desde que anunció su apertura ha recibido comentarios que van desde aplausos hasta críticas.



"Ha habido mucha gente, especialmente los latinos, que están emocionados", comentó Rodríguez, que dice tener conocimiento de otros cursos similares basados en artistas como Lady Gaga o Britney Spears, pero no enfocados en iconos latinos como la llamada Reina del Tex-Mex.



"Otras personas están molestas", señaló tras aludir a comentarios publicados en redes sociales y otros medios de comunicación. "Esta clase no se trata de celebridades, se trata de la representación y de lo que Selena significó tanto para los latinos como los no latinos y su influencia tanto en los medios como en marketing", añadió.



Reconoció que tuvo que convencer a las autoridades de SDSU, que cuenta con un gran número de estudiantes hispanos, para poder llevar adelante la materia, a la que ha llamado Selena y la Representación Mediática Latinx.



Opina que quizá debido a que por primera vez en su historia esta universidad cuenta con una presidenta latina, como es el caso de Adela de la Torre, pudo haber ayudado de alguna forma.

"Todos los estudiantes, sin importar su raza, género, etnicidad, realmente necesitan ver más representación de las minorías y esta es una de esas clases que pueden ayudar en ello", resaltó el académico.