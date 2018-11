Esta universidad de Inglaterra impartirá clases con hologramas

LEA TAMBIÉN

Los días de los enormes auditorios con cientos de estudiantes y de clases unilaterales podrían estar próximos a terminar. Por primera vez en la historia, una universidad está probando impartir clases con hologramas de los profesores.

El centro de educación superior que lleva a cabo este programa es Imperial College de Londres (Inglaterra). Las conferencias ofrecerán en vivo para los estudiantes y se podrán realizar de manera remota, inclusive si el profesor se encuentra fuera del país, recalca un comunicado de la universidad.



Según el diario británico The Telegraph, esta modalidad estará disponible para los estudiantes de Negocios. Pero no se proyectará únicamente un video de la lección del profesor. Los alumnos pueden hacer preguntas en tiempo real por medio de un sistema de cámaras que se ubican en el aula donde se lleva a cabo la conferencia.



¿Cómo funciona? El sistema proyecta una imagen en vivo sobre una pantalla de vidrio. Esto permite crear una ilusión de profundidad utilizando un fondo. Los docentes contarán con un monitor de alta definición para poder hacer contacto visual con sus estudiantes.



De momento, la tecnología está lista para ser usada únicamente en la escuela de negocios de la universidad. Sin embargo, explica BBC, la idea es expandir esta práctica hasta todas las facultades de la entidad. La tecnología fue utilizada en una conferencia realizada el pasado jueves 1 de noviembre de 2018 llamada ‘Women In Tech’ (Mujeres en áreas tecnológicas), cuyas panelistas se encontraban en Estados Unidos.