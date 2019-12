Unión Europea logra acuerdo para alcanzar neutralidad climática para 2050, sin Polonia

LEA TAMBIÉN

Los dirigentes de la Unión Europea (UE) lograron en la madrugada del viernes 13 de diciembre del 2019 un acuerdo para alcanzar la neutralidad climática en el bloque para 2050, aunque Polonia no se comprometió a ponerlo en marcha todavía.

“Acuerdo sobre neutralidad climática para 2050. El Consejo Europeo alcanzó un acuerdo sobre este importante objetivo”, anunció Charles Michel, el presidente de esta institución que reúne a los dirigentes del bloque.



El ex primer ministro belga precisó no obstante en rueda de prensa que “un Estado miembro” necesita “más tiempo para implementar ese objetivo”, por lo que se volverá a hablar de su caso en junio.



Según varias fuentes europeas, Polonia, el país más reticente a ese objetivo, al final no bloqueó la declaración final de la cumbre, que se adopta por unanimidad, pero no se comprometió a ponerlo en marcha aún.



La mayoría de países querían lograr un compromiso sobre ese objetivo, eje central del Pacto Verde desvelado la víspera por la Comisión Europea, para enviar una señal a la comunidad internacional en plena COP25.

La neutralidad carbono consiste en que un país no emita más gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global, que los que puede absorber por ejemplo a través de los bosques, suelos u océanos.