La Unesco crea You-can, una nueva red de acción climática juvenil

This event is also the opportunity for @UNESCO to announce the lauching of the new #Youth #ClimateAction Network ---> YoU-CAN! 🌱🌍🚸#ChangingMindsNotTheClimate#Cop25Madrid2019 #SGDs #esdfor2030@Fondation_Lamap @IPSL_outreach @SiemensStiftung @MeteoClimat @ird @meteofrance pic.twitter.com/Qtb1E9Dh1a