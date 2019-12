La bachata es declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La bachata dominicana superó la discriminación y el silencio impuesto por décadas de dictadura consagrándose este miércoles 11 de diciembre del 2019 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en la reunión de la Unesco en Bogotá.

Es una “música muy ligada a la alegría no solamente de un pueblo como el dominicano sino de toda una región que así lo ha asimilado con su apoyo”, dijo el delegado de República Dominicana tras el anuncio del comité de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que toma esta decisión.



La declaratoria se dio luego de un álgido debate entre los delegados, varios de los cuales no consideraron que el ritmo musical cumpliera con algunos criterios para ser Patrimonio de la Humanidad.



Algunos cuestionaron que alrededor del género no hay suficiente participación de la comunidad y alertaron de su “sobrecomercialización”.



La bachata acompaña así en el prestigioso listado a su hermano, el universal merengue, presente desde 2016.



La Unesco recibe anualmente cientos de candidaturas de los 178 Estados que ratificaron la convención, pero acepta considerar poco menos de 50.

Si bien el ingreso en esta lista les da un sello distintivo, la declaratoria es solo la parte más visible del proceso, cuyo objetivo final es la protección de la diversidad cultural frente a la creciente globalización.