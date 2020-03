El Ultra y el Festival de la Calle Ocho se cancelan oficialmente por covid-19

LEA TAMBIÉN

Los organizadores del festival de música electrónica Ultra, que se iba a celebrar en Miami del 20 al 22 de marzo, anunciaron oficialmente su cancelación por culpa del covid-19, al igual que el Festival de la Calle Ocho que comenzaba el 15 de ese mismo mes.

"Debido a la emergencia sanitaria declarada por el gobernador de Florida y las líneas de actuación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) por covid-19, es imposible para la ciudad otorgar el acceso a Bayfront Park por el momento", indicó el equipo del Ultra en sus redes sociales.



El Ultra de Miami iba a reunir a los principales artistas del género como David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren o Kygo, entre otros, y volvía a pleno centro de la ciudad, después de que el año pasado se celebrara por primera vez en Cayo Vizcaíno.



La celebración se pospuso hasta el 26 de marzo de 2021.

La decisión, que ya se esperaba desde hace días, también fue confirmada por el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, en una rueda de prensa en la que indicó que también se canceló la aprobación de permisos para la celebración del Festival de la Calle Ocho.



Suárez argumentó que este tipo de aglomeraciones grandes puede aumentar el contagio debido a la proximidad y los "contactos directos" que se producen entre los participantes en este tipo de eventos que atraen a más de 25 000 personas.



"Esta decisión no debe causar alarma o pánico, ya que lo estamos haciendo por precaución debido a la expansión del coronavirus", explicó Suárez.



La gran cita para los amantes del house, el tecno o el dupstep, el festival Ultra reúne cada año a miles de personas de todo el mundo, por lo que el alcalde de la ciudad ya había pedido a los organizadores del festival actualizar las medidas de seguridad a lo largo de la semana.



Los organizadores del festival lamentaron la situación y agradecieron la lealtad y la paciencia de sus seguidores e informaron que las personas que ya habían comprado su entrada serán contactados para guiarles sobre lo que deben hacer a continuación.



"No hay mayor prioridad para nosotros que la salud, la seguridad y el bienestar físico de cada uno de ustedes, junto a todos los involucrados en la producción del evento", indicaron en comunicado.



Actualmente, el número de contagiados confirmados en Florida asciende a cuatro, mientras que las pruebas de 31 personas han resultado negativas y 69 están pendientes que se conozcan los resultados.



Todos los casos se concentraron en el noroeste de Florida y por el momento no hay evidencias de que el coronavirus haya llegado al sur de Florida.



Sin embargo, hay una alta posibilidad de que estos sean solo los primeros de una larga lista, ya que el Departamento de Salud de Florida tiene a 248 personas monitoreadas. Los parques temáticos de Orlando ya están tomando medidas preventivas en relación al virus.



Estos parques son uno de los grandes atractivos turísticos del estado y cada día atraen a miles de personas de todo el mundo por lo que empresas como Universal "están revisando y mejorando los protocolos de limpieza agresivos" y están aumentando la cantidad de desinfectante para las manos disponible para el público.



Los funcionarios de los parques Walt Disney también están monitoreando la situación y se encuentran en contacto continuo con los CDC y otras agencias de salud para seguir sus recomendaciones y protocolos de actuación.

Este no es el único evento multitudinario que se puede ver afectado por el virus ya que a lo largo de marzo se celebran en Miami y sus alrededores grandes acontecimientos como el Abierto de Tenis de Miami o el eMerge America, que reunirá a las principales empresas tecnológicas.