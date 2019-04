Se cumplen 25 años de la muerte de Kurt Cobain, así fueron sus últimos días

LEA TAMBIÉN

Un día como hoy (5 de abril del 2019), pero en 1994, el cantante estadounidense y líder de la agrupación Nirvana, Kurt Cobain, se quitó la vida. Lo hizo en un invernadero ubicado sobre el garaje de su casa en Seattle cuando tenía solo 27 años. Su cuerpo fue hallado días después.

Fue el forense de Seattle el que determinó que Cobain murió el 5 de abril, pese a que cuerpo fue hallado el 8 de abril con una herida de bala en su cabeza. En el espacio en el que fue descubierto su cuerpo también estaban una nota de suicidio, su billetera, un kit de heroína, un paquete de cigarrillos y más.



La noticia dejó atónito al mundo del espectáculo que le dio a Cobain una popularidad que él odiaba, pese a que soñaba con ser una estrella de rock. Pero ese 5 de abril "se inyectó una triple dosis de heroína, cogió una de esas armas (una escopeta Remington del calibre 22), la colocó entre sus piernas apuntando a su barbilla y se pegó un tiro", así lo reporta el diario El País de España.



La nota de suicidio de Kurt Cobain fue hallada en una maceta cerca de donde se encontraba su cuerpo. Foto: CBS/ Seattle Police Department.

Precisamente en su nota de suicidio Cobain escribió que ya no sentía emoción "ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock n' roll. Me siento increíblemente culpable". El texto, que termina con un mensaje dirigido a su esposa. "Por favor, Courtney, sigue adelante por Frances, por su vida que será mucho más feliz sin mi. Los quiero", fue escrito con Cobain atrincherado en el espacio en el que días después sería descubierto su cuerpo por un electricista



En su muñeca, Cobain aún portaba un brazalete de identificación que utilizó en el último centro de rehabilitación al que ingresó. Un mes antes de dispararse en su casa, intentó suicidarse en Roma ingiriendo una alta cantidad de somníferos, los suficientes para dejarlo en estado de coma por 20 horas, pero no para que su corazón deje de latir. Cuatro días después, salió del hospital y regresó a EE.UU.



Días después, el 18 de marzo, la Policía de Seattle acudió a la vivienda del intérprete de Smells Like Teen Spirit. Su esposa, Courtney Love, dijo que Cobain se encerró en una habitación de la casa, tenía una pistola y había asegurado que se mataría. Los oficiales confiscaron esa y otras tres armas y una botella de píldoras sin identificar, informa la revista Rolling Stone.



Courtney Love, viuda de Kurt Cobain, hizo un llamado a la policía el 18 de marzo e informó que su esposo se encerró en una habitación con un arma y amenazó con quitarse la vida. Foto: Archivo.

Días antes de su muerte, según Mark Lanegan, un amigo cercano de Cobain, el músico no se comunicó con nadie. "Kurt no me había llamado... no había llamado a otras personas, no había llamado a su familia, no había llamado a nadie", aseguró. Esto generó preocupación en su círculo más cercano que temía por la depresión del líder de Nirvana y el abuso de las drogas.



De hecho, el exmanager de Nirvana, Danny Goldberg aseguró que estaba muy determinado "en intentar que Kurt reciba ayuda profesional" algo que intentó "en numerosas ocasiones".



La relación con los otros miembros de Nirvana, Krist Novoselic y Dave Grohl, también se había deteriorado. Courtney Love contó a MTV, según Rolling Stone, que semanas después del incidente en Roma, Cobain le confesó que "los odiaba" y que no podía "tocar con ellos más".

Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl integraron la agrupación Nirvana . Foto: Facebook / Nirvana



La preocupación de los seres queridos de Cobain fue tal, que Roddy Bottum, un viejo amigo de la pareja y tecladista de Faith No More voló desde San Francisco a Seattle para cuidar de Cobain. En declaraciones a Rolling Stone, Bottum aseguró "realmente amaba a Kurt" y que se habían llevado muy bien. "Quería estar ahí para él como amigo".



El 25 de marzo unos 10 amigos de Cobain se reunieron en su vivienda de Seattle para realizar una intervención. Love amenazó con dejarlo, los miembros de Nirvana aseguraron que abandonarían la banda si el músico no se internaba en un centro de rehabilitación. Esta conversación tuvo lugar en dos días separados y duró en total unas cinco horas. Luego de ella, dice Rolling Stone, "Cobain se fue al sótano con Smear, donde ensayaron nuevo material".



El 30 de marzo, Cobain visitó a su amigo Dylan Carlson y le pidió un arma. Alegó que algunas personas estaba intentando ingresar en su propiedad. El hombre se la dio pues, en sus palabras Cobain no parecía perturbado. Además, ya le había prestado armas antes.

En esta foto de archivo tomada el 7 de abril de 1994, un oficial de policía hace guardia en garaje de Kurt Cobain, donde se encontró el cuerpo del músico el 8 de abril de 1994, en Seattle. Foto: AFP



Juntos, los dos hombres compraron una escopeta Remington de calibre 22 y una caja de municiones por un valor de USD 300. Cobain le dio a Carlson el dinero de la compra en efectivo. El hombre reconoce que le pareció raro que Cobain compre un arma antes de ir a Los Ángeles en un viaje que tenía previsto, por lo que se ofreció a tener la escopeta en su casa hasta que regrese, pero el músico insistió en quedarse con el arma que había adquirido.



Tras la compra, cree la policía, Cobain dejó la escopeta en su vivienda y se registró en el Exodus Recovery Center, un centro de rehabilitación en Marina del Rey (California). Allí pasó dos días, el 1 de abril llamó a su esposa y le dijo: "Courtney, no importa lo que suceda, quiero que sepas que hiciste un muy buen disco", recordó Love en declaraciones a un periódico de Seattle. "Le dije, '¿a qué te refieres?' y él dijo 'solo recuerda que no importa lo que pase, te amo'". Esa, dice Rolling Stone, fue la última vez que Love habló con Cobain.

En la imagen se puede apreciar la billetera con la licencia de conducir de Kurt Cobain. Foto: CBS/ Seattle Police Department.



A las 19:25 del 1 de abril, Cobain dijo al personal del centro en el que se encontraba que saldría a fumar un cigarrillo. Según Love, el músico "saltó una cerca", que realmente era un muro de casi dos metros y salió.



Al día siguiente, Love se dio cuenta de que su esposo estaba desaparecido, por lo que canceló sus tarjetas de crédito y contrató un investigador privado para buscarlo. Una niñera de Frances Bean dijo que vio al músico el 2 de abril. El 4 de abril, la madre de Cobain lo reportó como desaparecido y le dijo a la policía que su hijo tenía pensamientos suicidas, pidió que lo busquen en un lugar de Seattle conocido por la distribución de narcóticos que tenía lugar en él, pero no lo hallaron.



Vecinos aseguraron haber visto a Cobain en las cercanías de su hogar días antes de que se quite la vida. Según sus relatos el hombre se veía enfermo y vestía una chaqueta excesivamente gruesa. Se cree que la noche del 4 al 5 de abril pasó en su vivienda en Carnation, una localidad ubicada a 43 kilómetros de Seattle con un acompañante que no ha sido identificado.



Antes de que caiga la tarde del 5 de abril, Cobain se atrincheró en el invernadero sobre su garaje. Entonces escribió su nota de suicidio, se inyectó heroína, se quitó una gorra que usaba cuando no quería ser reconocido y abrió su billetera para que quede a la vista su licencia, sus amigos creen que hizo esto para que la policía lo identifique.



Luego, acercó una silla a una ventana desde la cual se podía ver el Estrecho de Puget, se sentó, consumió más drogas y apretó el gatillo. Días después, Gary Smith, un empleado de una empresa eléctrica que acudió a la casa a instalar un sistema de seguridad descubrió el cuerpo, que en un inició le pareció un maniquí, pues en la escena del suicidio hubo poca sangre.