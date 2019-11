Twitter implanta nueva función para ocultar respuestas a tuits

LEA TAMBIÉN

Twitter puso a disposición de sus usuarios a escala mundial una función para que estos puedan ocultar las respuestas a sus tuits. Lo informó este jueves 21 de noviembre del 2019 la compañía.

La red social lanzó hace unos meses esta nueva herramienta a modo experimental en Canadá, entre otros países, y ahora la hace extensiva: a partir de este jueves 21 de noviembre del 2019 todos sus usuarios podrán ocultar respuestas a sus tuits, una "función más que permitirá gestionar las conversaciones".



El objetivo es que los usuarios tengan una "buena experiencia" en la red y puedan elegir si quieren modular o no las conversaciones que han iniciado, ocultando aquellos comportamientos abusivos o que no estén relacionados con el tema de conversación de ese momento.



La funcionalidad de ocultar respuestas se suma a otras herramientas de seguridad que ya están a disposición de los usuarios en la plataforma, como silenciar, filtrar el contenido sensible o filtrar las notificaciones.



Desde Twitter se recalcó que con esta nueva función los tuits no se borran sino que permanecen escondidos; es decir, siguen estando accesibles a todo el mundo y para aquellos que así lo deseen.



Cualquier persona puede elegir ocultar las respuestas a sus tuits, pero también cualquiera puede ver e interactuar con las respuestas ocultas pulsando un ícono gris que aparecerá a partir de ahora en los tuits.

De este modo, señaló la compañía, se tiene un mayor control sobre las conversaciones que se inician, pero existe también la posibilidad de que la gente vea la conversación completa.



"Todo el mundo debería sentirse seguro y cómodo mientras habla en Twitter y para hacerlo posible, necesitamos cambiar cómo funcionan las conversaciones en nuestro servicio", apuntó la compañía.

Actualmente, los usuarios que participan en una conversación pueden cambiar el tema o el tono de una conversación y desviarse del asunto del que tanto un usuario en concreto como su audiencia quieren hablar.



"Para darte más control sobre la gestión de las conversaciones que inicias, probamos la opción de que pudieras ocultar las respuestas a tus tuits. Con ello, aprendimos que la característica es un nuevo y práctico camino para gestionar nuestras conversaciones".

Este jueves 21 de noviembre, añadió la red social, están poniendo a disposición de todo el mundo esta funcionalidad.