Twitter limita cuenta de Donald Trump Jr por video sobre covid-19

Twitter Inc dijo el martes 28 de julio de 2020 que detuvo el acceso a la cuenta de Donald Trump Jr por 12 horas debido a que violó la política de la compañía contra la desinformación sobre el covid-19 en un tuit que publicó en la red social.

El mayor de los hijos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había publicado el lunes 27 de julio un video de médicos hablando sobre el medicamento hidroxicloroquina, que fue borrado por Twitter.



El video también fue borrado por Facebook Inc y YouTube, unidad de Alphabet Inc, después de que acumuló millones de reproducciones, por violar sus normas sobre la desinformación respecto al covid-19.



El presidente Trump también retuiteó publicaciones en la noche del lunes que contenían un enlace al video engañoso y acusaban al doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, y los demócratas de eliminar el uso del medicamento hidroxicloroquina para tratar el coronavirus.



Los tuits, compartidos por Trump a sus 84 millones de seguidores, fueron borrados como parte de las medidas de aplicación de las normas de Twitter.



Fauci, quien dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por su sigla en inglés) y ha trabajado bajo el mando de seis presidentes estadounidenses, dijo el 28 de julio que "no he estado engañando al público estadounidense bajo ninguna circunstancia".



La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos revocó el mes pasado su autorización para el uso de emergencia de la hidroxicloroquina en el tratamiento del covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus, después de que varios estudios plantearon dudas sobre su efectividad. Trump ha promovido frecuentemente la medicina y ha dicho que la ha consumido.



En el video, los médicos promovían la hidroxicloroquina como una cura para el covid-19 y rechazaban la necesidad de utilizar mascarillas en medio de la pandemia. Un artículo del sitio de derecha Breitbart News, que publicó el video, incluyó una captura de pantalla que mostraba que había sido reproducido 17 millones de veces en Facebook antes de que fuera borrado.



La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.



"Es intolerable que Twitter silencie a alguien por compartir la opinión de profesionales médicos que discrepan con su narrativa contra la hidroxicloroquina", dijo Andy Surabian, portavoz del hijo del presidente, luego de compartir una captura de pantalla que decía que Twitter había limitado temporalmente la capacidad de tuitear, retuitear o dar me gusta a través de la cuenta @DonaldJTrumpJr.

Un portavoz de Twitter, en tanto, sostuvo que "no suspendimos la cuenta. La captura de pantalla compartida dice directamente que Twitter requería que se eliminara el tuit porque violaba nuestras normas y que limitaríamos algunas funciones de la cuenta durante 12 horas".