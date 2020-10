Twitter impone restricciones y más etiquetas de advertencia antes de elección en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Twitter Inc dijo el viernes 9 de octubre de 2020 que retirará los tuits que pidan a la gente interferir en el proceso electoral en Estados Unidos o la implementación de los resultados, incluso a través de la violencia, al tiempo que anunció más etiquetas y restricciones para ralentizar la propagación de desinformación.

La firma tecnológica dijo en una publicación en un blog que, a partir de la próxima semana, los usuarios verán una ventana de diálogo que les indicará información creíble antes de que puedan retuitear contenidos etiquetados como engañosos.



Según indicó, añadirá más advertencias y restricciones a tuits con etiquetas de información engañosa de figuras políticas estadounidenses como candidatos y campañas, además de cuentas con sede en Estados Unidos con más de 100 000 seguidores o que tengan un "seguimiento significativo".



Twitter, que dijo hace poco a Reuters que estaba probando cómo hacer su etiquetado más obvio y directo, dijo que la gente tendrá que pasar por estas advertencias para ver estos tuits. Asimismo, los usuarios solo podrán citar el contenido, porque los "me gusta", los retuits y las respuestas serán inhabilitados.



La firma señaló que ha etiquetado miles de publicaciones engañosas, aunque la mayor atención ha estado puesta en las etiquetas aplicadas a los tuits del presidente Donald Trump.



Las compañías de redes sociales están bajo presión para combatir las desinformación relacionada con las elecciones y están preparándose para la posibilidad de que haya violencia o intimidación en los centros de votación en torno a la votación de noviembre.



Reuters reportó que los republicanos están movilizando a miles de voluntarios para vigilar los lugares de votación temprana y las cajas de depósito de sufragios en busca de pruebas que respalden las quejas no demostradas de Trump sobre un amplio fraude en el proceso.



El jueves, Facebook Inc dijo que prohibirá los llamados a vigilar el proceso electoral que recurran a un "lenguaje militarizado".