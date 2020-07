Twitter cierra la cuenta de un rapero por antisemitismo y se disculpa

LEA TAMBIÉN

La red social Twitter cerró la cuenta del rapero británico Wiley seis días después de que éste publicara mensajes antisemitas, y este miércoles 29 de agosto de 2020 la empresa se disculpó por haber tardado en reaccionar.

Twitter fue criticada sobre todo por el gobierno británico, tras que el rapero publicara mensajes que después fueron eliminados por ser considerados antisemitas.



“Tras la investigación, nuestros equipos suspendieron de forma permanente la cuenta en cuestión, por repetidas violaciones a nuestra política de contenido de odio”, señaló un portavoz de Twitter.



“Condenamos firmemente el antisemitismo” y “lamentamos no haber actuado suficientemente rápido” , añadió la fuente.



La asociación de lucha contra el antisemitismo The Campaign se congratuló de que Twitter haya terminado por tomar medidas, aunque también señaló que la red social hizo “muy poco y demasiado tarde”.



“Esto significa al menos un principio para esta red social profundamente irresponsable”, añadió la asociación en un comunicado.



Wiley, considerado como uno de los pioneros de la música grime (un tipo de música electrónica del este londinense), ya había sido penalizado por Twitter e Instagram con una suspensión de una semana tras una serie de comentarios, después eliminados, sobre los que la policía inició una investigación.



Facebook (propietario de Instagram) eliminó al rapero de sus plataformas el martes 28 de julio de 2020.



La ministra del Interior británica, Priti Patel, había escrito a los gigantes de las redes sociales para preguntarles porqué los mensajes permanecieron visibles más de doce horas antes de ser eliminados.

Las críticas provocaron un boicot de 48 horas contra Twitter, lanzado el lunes 27 de julio de 2020 en el Reino Unido.