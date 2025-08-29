Un turista español generó un fuerte rechazo en Kenia y en redes sociales tras publicar un video en el que aparece dando cerveza a un elefante en una reserva natural.

Las imágenes lo muestran bebiendo de una lata de una popular marca local y luego vaciando el resto en la trompa del animal.

La grabación de ese momento fue compartida en Instagram con un mensaje que desapareció poco después ante la ola de críticas.

Turista español obliga a un elefante de reserva a beber cerveza y desata indignación

La BBC verificó el material e identificó que fue grabado en Ol Jogi, una reserva privada de Laikipia reconocida por su labor de conservación.

Allí habitan unos 500 elefantes y funciona un programa pionero de rescate de crías huérfanas. Según un trabajador del santuario, el acto violó todas las normas de seguridad: “No permitimos que la gente se acerque a los elefantes. Esto nunca debió ocurrir”, afirmó.

El elefante Bupa, víctima del turista

El ejemplar al que el visitante ofreció alcohol sería Bupa, un macho conocido por los conservacionistas y visitantes por su carácter tranquilo y un colmillo dañado que lo hace inconfundible.

Este elefante fue rescatado en Zimbabue en 1989, tras una matanza masiva. Desde entonces se ha convertido en un símbolo de Ol Jogi.

¿Qué dijo la autoridad de vida silvestre de Kenia?

El Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) confirmó que abrió una investigación. La agencia recordó que la legislación vigente prohíbe el contacto directo con la fauna y que actos como este ponen en riesgo tanto a los animales como a los visitantes.

El turista ya había generado polémica

El usuario, identificado en redes como Skydive_Kenya, ya había causado controversia al difundir imágenes en otra reserva, Ol Pejeta, donde aparecía alimentando a un rinoceronte.

Autoridades locales recordaron que ni los rinocerontes ni los elefantes son mascotas y que el turismo responsable exige mantener distancia.

Riesgos de alimentar a los elefantes en Kenia

Expertos en conservación advirtieron que este tipo de comportamientos transmiten un mensaje equivocado. “El 95% de los elefantes en Kenia son salvajes. No se debe dar la impresión de que pueden alimentarse o tocarse libremente”, señaló la bióloga keniana Winnie Kiiru a la BBC.