Dallas no es solo la ciudad en la que asesinaron a Kennedy ni en la que se creó el primer microchip informático, también es la que se convirtió en una de las más importantes de Estados Unidos por su pujante economía, su desarrollo tecnológico y de telecomunicaciones, además de su oferta cultural.

Dallas es la tercera ciudad más grande de Texas, Estados Unidos

Ubicada en Texas, Estados Unidos, Dallas es la novena ciudad más grande del país y la tercera de Texas con 1,3 millones de habitantes. Atrae a 25,7 millones de visitantes anuales que ocupan una oferta de más de 40 000 habitaciones de hotel en la ciudad.

Esta ciudad tuvo sus orígenes en un pequeño puesto comercial junto al río Trinity, pero luego el ferrocarril y el petróleo impulsaron su desarrollo. Grandes empresas petroleras llegaron y forjaron un centro bancario y financiero.

Luego de la Gran Depresión y del tiempo de la posguerra, Dallas emergió gracias al esfuerzo de su gente y se urbanizó con fuerza. La construcción de autopistas y del Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth favoreció su crecimiento.

“Somos la única ciudad importante de América que no se fundó sobre un puerto o un río navegable. Lo que otros necesitaban del océano para lograrlo, nosotros lo hicimos con sudor”.

¿Qué ofrece Dallas?

En la actualidad, Dallas es una ciudad con una oferta de planes para cada gusto en la familia. Para los niños, el Museo de Ciencia y Naturaleza Perot ofrece una experiencia interactiva en la que podrán aprender sobre minerales, combustibles, avances de la ciencia e incluso vivir cómo se siente un terremoto en un simulador.

Además, la ciudad cuenta con un acuario, un zoológico y un Museo de las Ilusiones en donde nada es lo que parece. Si buscas más actividades, la pista de patinaje sobre hielo es otra gran opción.

Para los más grandes, el Museo de Arte de Dallas ofrece exposiciones temporales y fijas que recorren la historia de cada continente.

Parte importante de la cultura de Dallas es Deep Ellum, uno de los barrios más antiguos e icónicos. Se formó como un distrito industrial pero que se fundó como una comunidad fundada por antiguos esclavos luego de la Guerra Civil Estadounidense. Este lugar se convirtió en la cuna del blues en Texas, en donde tocaron artistas legendarios como Blind Lemon Jefferson.

Ahora, Deep Ellum es un barrio pintoresco, lleno de murales que recuerdan su origen pero, sobre todo, en donde aún se toca blues por las noches.

Además, en este distrito, es imperdible la visita al Hombre Viajero, un robot gigante acompañado de pájaros metálicos. Esta escultura es el símbolo de una leyenda local que cuenta que un antiguo tren de vapor fue enterrado bajo un olmo y cobró vida cuando un músico de blues derramó ginebra sobre él.

El Hombre Viajero, en Dallas, Texas.

En cuanto a gastronomía, Dallas te puede sorprender con opciones tan raras como cocteles hechos con leche de cereal hasta los tradicionales BBQ con hornos enormes en los que se cocinan por horas carnes de todo tipo. Tampoco te pueden faltar los huevos Benedictinos o los tradicionales bagels.

La ciudad tienes varios distritos con un ambiente relajado para salir con los amigos y tomarse un coctel. Dos de ellos son Bishop y Belmont, donde hallarás un sinnúmero de restaurantes y bares con distintas temáticas y con una oferta muy variada de comida y bebidas de todo tipo.

La fuerte influencia de México en Texas hace que muchos de sus pobladores hablen español, así que tampoco tendrás como dificultad el idioma.

En la noche, un plan imperdible es visitar Reunion Tower, una atracción a 1 200 metros del piso desde donde podrás apreciar una vista panorámica de la ciudad y contemplar su ‘sky line’. La torre tiene una forma de balón y está iluminada por fuera; cambia de colores según la época.

La vista desde Reunion Tower.

Dallas y el asesinato de John F. Kennedy

Uno de los hechos históricos que guarda Dallas es el asesinato del presidente John F. Kennedy. En su honor se levantó el Museo del Sexto Piso en el edificio Texas School Book Depository.

En este sitio puedes ver el panorama que se vivía en los años sesenta y el relato del asesinato. Además, puedes ver la ventana desde la que se realizó el disparo que mató a Kennedy.

Muy cerca de ahí, se levanta el memorial que Jackie Kennedy eligió para que la ciudad recuerde a su esposo.

El edificio donde se encuentra el Museo del Secto Piso, desde donde salió el disparo que mató a Kennedy.

Sede del Mundial de Fútbol 2026

Dallas es una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026, en su estadio AT&T. Este icónico estadio, casa de los Dallas Cowboys, albergará un total de nueve partidos de la Copa Mundial más numerosa de la historia, incluida una semifinal y cuatro encuentros de eliminatorias.

El estadio AT&T tiene capacidad para 94 000 personas y se inauguró en 2009. Tiene 25 000 pies cuadrados de pantallas de video en su interior.

Dallas espera la visita de miles de fanáticos del fútbol para deslumbrarlos con el resto de sus encantos. La ciudad prepara una oferta cultural, gastronómica y turística para recibirlos. Para los ecuatorianos, está a tan solo una escala con Avianca.

