El movimiento turístico en Baños, Riobamba y el Quilotoa mejoró en el inicio del feriado del 9 de octubre

En movimiento turístico en Baños de Agua Santa, la laguna del Quilotoa y la ciudad de Riobamba se incrementó durante el mediodía de este viernes 9 de octubre del 2020. Un informe difundido por el sector hotelero, entre el 25 y 50% de las plazas de alojamiento fue reservado en este feriado.

En Baños de Agua Santa, en Tungurahua, al menos 2 000 de las 4 000 habitaciones de los 80 hoteles, hosterías y hosterías que fueron habilitas y que cumplen con las medidas de bioseguridad están ocupadas. Sin embargo, se esperaba se llegue a un 70%.



Cristian Varela, director de Turismo del Municipio de Baños, dijo que la gente está llegando. “Estamos efectuando recorridos en los locales para que se cumplan con las medidas de bioseguridad”, para prevenir el covid-19.



El ejecutivo indicó que las reservaciones en el sector hotelero comenzaron con una semana de anticipación. Al momento están habilitados 20 bares y discotecas, 50 operadoras de turismo que ofrecen viajes a las cascadas. También 60 restaurantes cumplen con las normas. “En la noche efectuaremos un recorrido por los bares y discotecas para que se cumpla con el aforo del 50% de capacidad y que lleven mascarilla y alcohol”.



Israel Albán, administrador de Hotel Sangay, dijo que la demanda de habitaciones se incrementó. 52 de las 66 habitaciones se llenó. “Esperamos que el sábado suba a un 100% de ocupación, gracias a las promociones que ofrecemos a nuestros clientes”.



Mientras que en los corredores e instalaciones de la Terminal Terrestre de Ambato hubo poca afluencia de pasajeros. Erickson Santillán, oficinista de la Cooperativa Reina del Camino, manifestó que el bus de las 10:00 no salió con destino a Manta. “No hubo el suficiente número de pasajeros y por eso se suspendió el viaje. Esperamos que en el turno de la noche no suceda algo similar”.



En Cooperativa Cita el panorama fue casi igual. Carmen Naranjo, oficinista, aseguró que los buses con dirección a Esmeraldas, Atacames e Ibarra salieron con 15 pasajeros. “Estos sitios es donde más viaja la gente, pero ahora no salieron de paseo”.



En la laguna del Quilotoa, en Cotopaxi, la presencia de turistas se intensificó pasadas las 10:00. Juan Umajinga, gerente del Restaurante Huma Inca, dijo que hay presencia de turistas recorriendo los senderos de la laguna. “Hay reactivación del sector turístico del sector y es importante en este feriado”.

Los visitantes recorrieron los senderos de la laguna del Quilotoa, durante el feriado del 9 de octubre. Foto: Cortesía



En Riobamba se registró un 25% de ocupación de las 4 000 camas que oferta a los visitantes. Patricio Costales, presidente de los Hoteleros, dijo que aspiran llegar entre un 30 y 35% de ocupación en este feriado.