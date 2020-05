Cámara de Turismo de Baños de Agua Santa presenta un plan de reactivación económica

LEA TAMBIÉN

Un plan de reactivación económica que incluye estrategias de bioseguridad y proyectos de capacitación presentó la Cámara de Turismo de Baños de Agua Santa (Camtur) al COE cantonal y al Ministerio de Turismo, con el fin de cambiar el color del semáforo en la ciudad tungurahuense.

Según Yadira Escobar, vocera de la Camtur, el documento fue consensuado con los 150 afiliados a su organización, entre operadores turísticos, lugares que ofrecen alojamiento y establecimientos de alimentos y bebidas.



“Nuestro plan de 125 hojas se diseñó con el fin de reactivar la actividad en medio de la pandemia por coronavirus. Incluye proyectos de capacitación, planes de contingencia, estrategias de promoción y publicidad, protocolos para balnearios y spa, servicios de transporte interno, entre otros”, reseña.



El documento que se encuentra alojado en la página web de la Camtur aconseja la colocación de señalética estratégica (en la cual se indique la distancia mínima entre personas), lavarse las manos por un periodo no menor a 20 segundos, usar mascarilla de forma correcta para cubrir la boca y la nariz, evitar las aglomeraciones y no permitir el ingreso a los establecimientos sin un control previo de la temperatura corporal, además de la desinfección del calzado.



“Establecimos parámetros en el plan como, por ejemplo, establecer horarios para la desinfección de los establecimientos, implementar el servicio de botas, trajes de bioseguridad, mascarilla y gafas, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. No buscamos establecer un protocolo estándar, ya que nuestro objetivo fue que las políticas de Baños sirvan como ejemplo para otras ciudades del país”, añade Escobar.



Según ella, el documento facilitará que el cantón cambie el color del semáforo, que durante la emergencia sanitaria se ha mantenido en rojo. “Baños registra seis contagiados por covid-19, de los 395 que tiene Tungurahua, según el corte que el Ministerio de Salud realizó la mañana del 21 de mayo de 2020. Esta ciudad muestra que puede reactivarse”, dice. Añade que el 90% de la población económicamente activa del cantón está directa o indirectamente ligada con la actividad turística.



La buena relación entre la Cámara de Turismo de Baños y la Cámara de Turismo de Patate – según Escobar- permitiría que los patateños se decidan por acciones similares a la de Baños para buscar una reactivación provincial.



Carmen Luna, gerente de Luna Volcán, anunció que en su establecimiento, ubicado en las faldas de la montaña Runtun, reaperturará su negocio de spa el próximo 25 de mayo bajo los protocolos de bioseguridad establecidos en el documento de la Camtur.



Por otro lado, el Ministerio de Turismo anuncia que este viernes 22 de mayo de 2020, a las 11:00 (hora de Ecuador continental), realizará la entrega del protocolo de bioseguridad que diseñaron para la reapertura de los establecimientos de alojamiento turístico. El evento se transmitirá en vivo por la página de Facebook del MinTur.