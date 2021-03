Trucos de maquillaje para rejuvenecer la mirada, expertas comparten consejos

Con la mascarilla, que ahora es un accesorio cotidiano más, la zona de los ojos se destaca. Sin embargo, muchas veces no lo hace de una forma positiva, debido a los ojos cansados, las ojeras y el envejecimiento prematuro. Dos expertas comparten sus trucos para rejuvenecer la mirada.

El primer paso en toda rutina de belleza es el aseo y la humectación. La maquilladora quiteña Kathe Jara dice que es importante aplicar dos veces al día un contorno de ojos de acuerdo a la edad y al tipo de piel. Este producto debe usarse a partir de los 25 años.



La piel de los ojos es muy delgada y sensible, por lo que mantenerla hidratada y nutrida contribuirá a su bienestar.



La maquilladora guayaquileña Andrea Navarrete recomienda empezar el maquillaje con un corrector del mismo color de la piel del rostro. Este debe aplicarse en las ojeras, para taparlas, y en el párpado superior.



En sus tutoriales en Instagram (video), la experta aconseja preferir el producto líquido, pues el corrector en barra es más pesado y ocasionará que las arrugas se marquen más. Otro truco es aplicar a toquecitos, con la yema del dedo anular.



El siguiente paso, de acuerdo con Navarrete, es maquillar las cejas y hacer énfasis en el ángulo. “Al marcarle un poco al ángulo, le damos un efecto más elevado. Aporta a no verse cansada”, explica la experta.



Para maquillar las cejas, cepillarlas primero hacia arriba y rellenar los huequitos con un lápiz de cejas muy delgado.



El siguiente paso es delinear los ojos. Si bien enmarcar la mirada es positivo, hacerlo con productos negros puede ser contraproducente. Por ello, ambas maquilladoras recomiendan usar lápices marrones. Difuminar ayudará a suavizar el aspecto.



Los últimos pasos aconsejados por Navarrete son rizar bien las pestañas y aplicar rímel. Esto ayudará a crear una forma más almendrada y a abrir los ojos.



Jara agregó algunos pasos más a esta rutina. Tras aplicar corrector, maquillar el párpado superior desde la mitad hacia el borde externo, con sombras no nacaradas. Esto permitirá levantar el ojo. Es importante no sobrecargar de producto.



Después, iluminar ligeramente el lagrimal y el arco de las cejas. No abusar del iluminador, pues si no se usa bien envejece la piel.



Lo siguiente es delinear los ojos. Un truco adicional aquí es rasgar la línea externa en dirección hacia la sien y difuminarla. Tras rizar y aplicar máscara de pestañas, se puede dar un toque adicional al peinar las cejas con gel en dirección hacia arriba.