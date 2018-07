Los trucos de 'Juego de Tronos' para evitar spoilers en el rodaje de su octava temporada

LEA TAMBIÉN

Sophie Turner, la actriz que interpreta a Sansa Stark en 'Juego de Tronos', ha desvelado algunas de las medidas de seguridad que la serie de HBO tuvo que tomar durante el rodaje de su octava y última temporada para evitar los temidos spoilers.

Y es que, además del título falso que este tipo de producciones suelen usar durante la filmación para intentar no atraer a una marabunta de fans, los responsables de la ficción basada en los libros de George R.R. Martin utilizaron otras artimañas que, en ocasiones, llegaron a confundir a los propios actores.



'La Cara de los Ángeles' es el título falso que el equipo de 'Juego de Tronos' eligió para intentar pasar desapercibidos durante rodaje y, así, mantener a raya a los fans. La actriz ha asegurado que el único fin es despistar y que ese título no guarda ninguna relación con la serie. Esta práctica es muy común en la industria del cine y solo tiene la intención de ahuyentar a los curiosos de los sets de rodajes al leer un título poco llamativo.



En declaraciones a Digital Spy, Turner detalló otras medidas para no revelar la trama de los últimos capítulos como el uso de nombres falsos para los actores o incluso cambiar aleatoriamente los nombres de los personajes. Estos cambiaban diariamente, así que era imposible -incluso para la propia actriz- saber con quién iba a rodar hasta el mismo día. Por si fuera poco, los actores ya no tenían acceso al guión desde ninguna plataforma digital, como ocurría en otras temporadas, porque estaba programado para ser eliminado en cuanto finalizara el rodaje de cada secuencia.



La joven actriz bromea que es inútil tantas medidas de seguridad porque es una "bocazas" y admite haber revelado algún detalle sobre la nueva temporada durante la fiesta de fin de rodaje... unas filtraciones que también han llegado, cómo no, hasta su familia, concretamente a su madre.



Aun así, todo el celo en mantener el secreto sobre el final de 'Juego de Tronos' está, de momento, está dando sus frutos y escasos son los detalles que se conocen sobre el futuro de Poniente. La octava y última temporada de la serie no verá la luz hasta mediados del próximo año.

