El tricolor Francisco Gordillo fue galardonado en el marco de la cumbre COP25

El investigador ecuatoriano Francisco Gordillo y la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático fueron galardonados, este viernes 6 de diciembre del 2019, por el Fondo Verde Climático por su contribución contra ese fenómeno, dentro de la cumbre COP25 que se celebra estos días en Madrid.

En la primera edición de los premios Green Champions GCF, para los que había 300 seleccionados, el Fondo Verde Climático -organismo internacional creado bajo la Convención Marco de Naciones sobre el Cambio Climático en el 2010 para financiar acciones de mitigación y adaptación de países en desarrollo- reconoció la labor de Gordillo y de la Red Argentina, así como de la joven líder ambientalista keniana Elizabeth Wanjiru Wathuti, la india Trupti Jain y el ugandés Muhammed Lubowa, según un comunicado de la asociación.



Gordillo, distinguido en la categoría de Campeón Toda una Vida, trabaja a favor de la conservación del agua, ha creado una escuela al respecto y lucha contra la contaminación de los ríos, sobre todo en las cuencas de Ecuador y Perú.

El Fondo Regional del Agua FORAGUA del que Gordillo es secretario técnico ha preservado 370 000 hectáreas y ello ha permitido garantizar el suministro de agua para más de 600 000 personas en once municipios, un éxito ha llevado a la creación de nuevos fondos a favor del agua en Ecuador y países vecinos.



El galardón Campeón de Comunidad recayó en la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, organización que promueve políticas públicas y acciones efectivas contra este fenómeno.



Esta red, que engloba 193 municipios, ha creado el primer fondo fiduciario para ofrecer apoyo a los municipios a favor de la acción climática.



El premio Campeón Juvenil fue para la keniana Elizabeth Wanjiru Wathuti, fundadora de la Iniciativa de Generación Verde (GGI) centrada en la adaptación y mitigación del cambio climático haciendo hincapié en una cultura de conservación forestal.

El galardón Campeón de Género recayó en la india Trupti Jain, que lucha por la inclusión de las mujeres agricultoras en pobreza extrema en la acción climática y, gracias a sus esfuerzos, en la actualidad hay 17 diseños técnicos de recolección de agua disponibles para comunidades de varias regiones del país, un modelo que se espera se extienda por el mundo.



Para Muhammed Lubowa fue la distinción Campeón Emprendedor, como fundador y director general de All In Trade Limited, que se dedica al suministro y mantenimiento de energía renovable y asequible para la población de Uganda y los países vecinos de África Oriental.



El premio Campeón de Transformación País fue para Will Agricole, secretario del Comité Nacional de Cambio Climático de Seychelles y que lidera el desarrollo, la implementación y la supervisión de políticas relacionadas con la energía y el cambio climático.