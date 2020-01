El emotivo tributo de Joaquin Phoenix a Heath Ledger en la entrega de los SAG

LEA TAMBIÉN

El actor Joaquin Phoenix sigue cosechando galardones por su impecable actuación como el Guasón en el filme 'Joker'. El último lo recibió la noche del 19 de enero del 2020 cuando se alzó con el premio del Sindicato de Actores (SAG) al Mejor Actor. En su discurso de aceptación de la estatuilla, le rindió homenaje al actor Heath Ledger.

Ledger, que hasta ahora era considerado el mejor Guasón, murió el 22 de enero del 2008 cuando tenía 28 años como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio ocasionado por una sobredosis.



El actor australiano recibió un Oscar al mejor actor de reparto de forma póstuma por su actuación en 'The Dark Knight' que se estrenó poco tiempo después de su muerte.



En su discurso, Joaquin Phoenix también dedicó palabras de admiración a los otros actores que podían obtener el premio que finalmente entre los que estaban Christian Bale, Leonardo DiCaprio, Taron Egerton y Adam Driver. Pero fue la dedicatoria que le hizo a Ledger la que destacó.

Video: YouTube, cuenta: TNT



"Estoy aquí continuando el legado de mi actor favorito Heath Ledger", dijo el actor de 45 años tras referirse solo con palabras positivas al trabajo de los otros actores nominados en la categoría de mejor actor.



Joaquin Phoenix ya fue reconocido el pasado 5 de enero del 2020 con el Globo de Oro al Mejor Actor de Cine por su interpretación de Arthur Fleck en el filme 'Joker' dirigido por Todd Phillips.

Video: YouTube, cuenta: Espinof

El actor aspira a llevarse el premio Oscar en la categoría Mejor actor de reparto en la que competirá con Antonio Banderas ('Dolor y Gloria'), Leonardo DiCaprio ('Once Upon a Time... In Hollywood'), Adam Driver ('Marriage Story') y Jonathan Pryce ('Los dos papas'). La gala de los Oscar se llevará a cabo el próximo 9 de febrero del 2020.