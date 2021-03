Tribunal de Pakistán bloquea de nuevo TikTok por contenidos "obscenos"

El Tribunal Superior de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, ordenó este jueves 11 de marzo el bloqueo de la popular red social china TikTok, que ya fue prohibida el pasado octubre y reinstaurada poco después, por no filtrar contenido supuestamente obsceno.

El Tribunal Superior de Peshawar juzgó que "hay contenido inmoral en Tiktok y está diseminando obscenidades en la sociedad, lo que es inaceptable", indicó un funcionario de la corte, Bashir Khan.



Según la fuente, los jueces ordenaron a la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán (PTA) "el cierre inmediato de Tiktok".



La prohibición tendrá efecto en todo el país aunque la orden de bloquear la aplicación procede de un Tribunal Superior regional, indicó un portavoz de la PTA, Khurram Mehran.



"PTA cumplirá las órdenes judiciales (pero) PTA no puede bloquear la aplicación en solo una provincia así que, en cuanto recibamos la orden escrita, Tiktok será bloqueado en todo el país", dijo Mehran.



El portavoz añadió que "normalmente hacen falta dos o tres días para que llegue la orden escrita" y el organismo bloquee la red social china.



Tiktok cuenta con una base de unos 14 millones de usuarios según Statista y ya fue bloqueado el 9 de octubre de 2020 en Pakistán por no filtrar el contenido "inmoral e indecente", al igual que algunas aplicaciones de citas como Tinder y Grinder.



Este veto fue levantado apenas diez días después, después de que las autoridades paquistaníes recibiesen garantías sobre el bloqueo de estos contenidos de la compañía desarrolladora ByteDance.



Cinco meses después, sin embargo, la PTA afirmó al Tribunal Superior de Peshawar que no ha obtenido ninguna respuesta de la compañía china sobre la retirada de los vídeos inmorales a ojos de las autoridades paquistaníes.



El conservador e islámico Pakistán prohibió a principios de septiembre las aplicaciones de citas Tinder, Grindr, Tagged, Skout y SayHi.



Las autoridades paquistaníes recurren a la Ley de Delitos de Internet, aprobada por el Parlamento en 2016, para llevar a cabo estas prohibiciones, una legislación que grupos de derechos humanos aseguran que permite la censura y limita la libertad de expresión.



La PTA también ha pedido a Youtube que bloquease contenido vulgar, indecente e inmoral en el país.