Tres librerías promueven la lectura con clubes en Quito

El ‘Ulises’ de James Joyce es uno de los libros esenciales de la literatura universal pero también uno de los más difíciles de leer por su estructura narrativa. Para que la gente pierda el ‘miedo’ a esta obra, Karina Sánchez, dueña de librería Tolstói, lo eligió para comenzar el club de lectura 2019.

La primera de las 11 sesiones que llevará la lectura y las reflexiones de este libro se realizará mañana, 20 de enero del 2019, desde las 10:00. Sánchez estará acompañada de Fernando Balseca, quien hablará sobre la novela moderna, y de María Belén Melena, quien comentará sobre ‘La Odisea’ de Homero.



Uno de los incentivos que tendrán los participantes de este club de lectura, que funciona desde el 2017 y que no tiene ningún costo, es la entrega de un diploma; un premio simbólico por haber concluido la lectura de uno de los ‘monstruos’ de la literatura.



En el club de lectura del Fondo de Cultura Económica el libro con el que se decidió comenzar el año es ‘El nombre de la rosa’ de Umberto Eco. Iván Rodrigo, quien coordina este espacio desde mediados del año pasado, cuenta que decidieron iniciar el año con la lectura de este libro a propósito de que en enero se celebra el mes de nacimiento de este escritor y catedrático italiano.



La dinámica de este club, que por sesión cuenta con un promedio de 20 personas, es simple. Por lo general, Rodrigo comienza las sesiones con una introducción de la obra seleccionada. Luego cada persona puede intervenir con sus comentarios y reflexiones sobre lo que se ha leído.



Rodrigo agrega que la lectura de ‘El nombre de la rosa’ se extenderá hasta mediados de febrero: “El libro de Eco es sumamente complejo. Por eso su lectura nos va a tomar tiempo. En este club se genera mucha conversación pero también debates que están atravesados por análisis más académicos”.



Las sesiones de este club se realizan todos los viernes, a partir de las 18:30, en el segundo piso de la librería del Fondo de Cultura Económica (6 de Diciembre y Wilson). Las personas que quieran sumarse a esta iniciativa lectora solo tienen que llevar su ejemplar del libro y si no lo tienen lo pueden conseguir en la librería.



En la librería Conde Mosca (12 de Octubre y Orellana) el sexto ciclo del club del libro, abierto desde el año pasado, comenzará a mediados de febrero. Marcelo Recalde, dueño de este espacio, cuenta que las lecturas estarán centradas en autoras latinoamericanas como Sylvia Plath, Lupe Rumazo o Sandra Araya.



La idea de este club es que se lean textos cortos para que los participantes puedan leerlos en el transcurso de cada semana. Cada ciclo de lectura dura siete semanas. Las sesiones se realizan los sábados en dos horarios: de 11:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00. En cada clausura de ciclo se realiza una fiesta literaria donde cada participante presenta la reseña del libro.



“Lo que hemos implementado en los últimos ciclos -dice Recalde- son las salidas a espacios como bibliotecas, museos o ferias. La idea es que salgamos de la librería para no caer en el tedio de la lectura”.



En estos tres espacios una de las constantes es la participación de escritores nacionales, quienes son invitados a compartir sus impresiones sobre el libro que se está leyendo. A diferencia de lo que pasa en Tolstói y en el Fondo de Cultura, en el Conde Mosca la inscripción al club tiene costo.