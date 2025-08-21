Un viaje que parecía romántico se convirtió en una pesadilla. Una adolescente de 17 años fue detenida tras ser acusada de vender a su novio en la frontera entre Tailandia y Myanmar. El caso viral ha generado conmoción por la forma en que la traición destruyó la vida de un joven de 19 años.

💔 Vendió a su novio

El adolescente, originario de Zhanjiang en la provincia china de Guangdong, conoció a su pareja en un billar. Ella lo sedujo con una imagen llamativa: ropa provocativa, bolsos de diseñador falsos y relatos sobre supuestos negocios familiares en Myanmar. Confiado y enamorado, aceptó viajar con ella a Bangkok en febrero de 2025.

Lo que parecía un plan secreto pronto se tornó en horror. Al llegar a la frontera, la joven lo entregó a un grupo armado a cambio de 100 000 yuanes, alrededor de 15 000 dólares, según informó Radio El Bosque.

😱 Cuatro meses de cautiverio

El joven fue obligado a trabajar en condiciones de explotación. Diario El Tiempo relató que pasó cuatro meses realizando fraudes en línea bajo amenazas y golpes. Trabajaba entre 16 y 20 horas diarias, sin descanso y con comida escasa.

Las agresiones fueron constantes. Lo raparon, perdió cerca de 10 kilos y sufrió golpes en la cabeza que dejaron como secuela indicios de sordera. La hermana de la víctima contó al Xiaoxiang Morning Post que él estaba “completamente enamorado” y nunca sospechó de la traición.

🕯️ La negociación final

La familia tardó semanas en reunir los 50 000 dólares que pedían como rescate. Solo en junio de 2025 logró recuperarlo. Pero el daño ya estaba hecho: el joven regresó a China con secuelas físicas y episodios de paranoia que marcaron su vida cotidiana.

Mientras tanto, la adolescente siguió sus vacaciones en Tailandia. Tras regresar a China fue arrestada y enfrenta cargos de fraude. Sin embargo, no ha sido procesada por trata de personas debido a vacíos legales.

❓ El trasfondo oscuro

El caso no es aislado. De acuerdo con Diario El Tiempo, en la frontera entre Tailandia y Myanmar operan bandas que reclutan a jóvenes para estafas digitales. Allí, las víctimas terminan atrapadas en economías ilegales, sometidas a explotación y sin salida.

El desenlace de esta historia muestra cómo un viaje de amor se transformó en una cruel traición.

