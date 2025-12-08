El mundo del entretenimiento y el fitness en Ecuador enfrenta un momento de profunda tristeza. La madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025, Thiago Arroyo, exchico reality y empresario manabita, fue encontrado sin vida a sus 33 años en Chone, Manabí.

Más noticias

Su domicilio, ubicado en la ciudadela Los Choferes, albergaba el gimnasio Wolffit, el último proyecto de vida del deportista, según reportaron medios locales.

🚨 La madrugada que lo cambió todo para Thiago Arroyo

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, causando una gran conmoción entre sus seguidores y la comunidad.

Thiago Arroyo, cuyo nombre de pila era Ricardo Josué Arroyo, se había ganado el cariño del público por su carisma y su participación en programas como Calle 7 y BLN la competencia.

Tras dejar la televisión, se dedicó a ser entrenador personal y empresario fitness, consolidando su faceta deportiva en Chone.

No te pierdas de leer: Katy Perry sorprende con su anuncio sobre Justin Trudeau

Según información preliminar que circula en medios locales, la alerta a las autoridades llegó alrededor de la 01:30 de la madrugada.

Esto sucedió porque una tía del joven notó una luz encendida en el área del gimnasio anexo a la vivienda. La familiar ingresó al sitio y encontró al deportista sin signos vitales.

❓ ¿Qué se sabe de la causa del deceso?

Las autoridades aún no difunden detalles oficiales sobre las causas exactas de su muerte. Se presume un suicidio, de acuerdo a la información que circula en medios, pero esta información no ha sido confirmada.

La Policía continúa recopilando información para esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho.

El sensible fallecimiento generó una ola de mensajes de figuras públicas y excompañeros. La reportera Evelin Naula, expareja de Thiago Arroyo y madre de una de sus hijas, publicó un mensaje de pésame en su Instagram.

Te puede interesar: La historia oculta de ‘Stranger Things’: ¿Qué es el ‘Proyecto Montauk’?

🫂 El adiós de sus amigos

De iz. a der.: mensaje de Evelin Naula y Rogger Guillén.

El exchico reality Rogger Guillén, también lamentó la pérdida de su amigo en su IG. Guillén compartió fotos y anécdotas con Arroyo.

El deportista se preparaba para el certamen Rey del Ecuador, previsto para 2026, según la Organización Rey del Ecuador.

Te recomendamos: