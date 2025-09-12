Christian Nodal vive un momento tenso entre su rol de padre y de hijo. Mientras la relación con Cazzu se encuentra fracturada, sus padres, Cristy y Jaime Nodal, estarían intentando mediar para lograr lo que más anhelan: ver a su nieta Inti. Según informó Univisión, la pareja busca que el cantante permita que la pequeña pueda viajar fuera de Argentina.

👀 Christian Nodal en el centro

La disputa familiar gira en torno a un permiso. Cazzu ha señalado que Nodal no daría el visto bueno para que su hija salga del país. En medio de esta situación, los padres del intérprete desean intervenir para que la niña pueda reencontrarse con ellos.

El presentador Javier Ceriani comentó en su canal de YouTube que Cristy y Jaime están tratando de persuadir a su hijo. Su interés principal sería entregar a Inti la posibilidad de compartir tiempo con sus abuelos.

💔 ¿Qué pasará en el cumpleaños de Inti?

A todo esto se suma una fecha clave. Inti, la hija de Nodal y Cazzu, cumplirá dos años el próximo 14 de septiembre. La revista Hola! recordó que el año pasado la cantante argentina organizó una fiesta tipo kermés, a la que asistió Nodal pese a estar separados. Este año, la incógnita es si el artista estará presente en la celebración.

🌟 El amor de los abuelos

El cariño de Cristy Nodal hacia su nieta ha quedado en evidencia más de una vez. En 2024, la madre del cantante compartió un emotivo mensaje por el primer cumpleaños de Inti y recientemente difundió un video junto a la pequeña y su primo Amel, hijo de Amely Nodal. La ternura del encuentro enterneció a miles de seguidores.

El vínculo entre Inti y sus abuelos parece fuerte, pero las tensiones familiares ensombrecen los planes de convivencia. La pregunta permanece: ¿lograrán los padres de Nodal convencerlo para ver a su nieta sin barreras?

