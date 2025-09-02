María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina, generó nuevamente preocupación entre sus seguidores tras sufrir una caída en el Teatro de los Insurgentes, en Ciudad de México. El incidente ocurrió mientras la actriz subía unas escaleras para ingresar a la sala donde se presentaba la obra ‘Cabaret’, protagonizada por Mon Laferte.

Según reseñó El Universal, el accidente se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la intérprete tropieza y cae de frente, siendo auxiliada de inmediato por dos asistentes.

😟 La Chilindrina preocupa a sus fans

Los asistentes al teatro reaccionaron con sorpresa. En redes, los mensajes de apoyo no tardaron en aparecer: “Mi Chilindrina, esperemos esté bien, la queremos mucho”, escribió un seguidor citado por El Universal. Otros usuarios manifestaron inquietud por la edad de la actriz, que hoy tiene 78 años.

De acuerdo con Milenio, el momento fue captado por una persona del público y rápidamente se difundió en distintas plataformas. Las imágenes muestran cómo, tras la caída, varias mujeres se acercan a preguntarle si se encontraba bien, lo que evidenció la preocupación inmediata de quienes presenciaron el hecho.

🚨 🚨ACCIDENTE | ¡Se cayó LA CHILINDRINA! 😰



María Antonieta de las Nieves, a sus 78 años, acudió a ver la obra Cabaret en el Teatro de los Insurgentes cuando dio un mal paso que provocó su caída.



Afortunadamente todo quedó en un susto y la querida actriz se encuentra bien 🙏💔…

🏥 Una salud en debate

La caída ocurre apenas días después de que circularan reportes sobre una hospitalización de la actriz. El 26 de agosto de 2025, la revista TVyNotas aseguró que La Chilindrina había ingresado de emergencia por presuntos síntomas neurológicos. Sin embargo, poco después la misma María Antonieta aclaró en redes sociales que solo había sufrido una fuerte deshidratación durante una gira en Perú.

“Me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, escribió entonces.

❓¿Qué pasará ahora con La Chilindrina?

Por el momento, ni la actriz ni sus representantes han dado detalles de su estado actual tras el accidente en el teatro. Según informó Milenio, se espera que utilice sus redes sociales para tranquilizar a los fans, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores.

La Chilindrina sigue siendo una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana. Su reciente caída, sumada a los rumores sobre su salud, mantiene en vilo a quienes crecieron viéndola en los programas de Roberto Gómez Bolaños.

