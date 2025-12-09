Se nos casó el ‘Justin Bieber’ de la India

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Suraj Chavan, conocido popularmente como ‘el hombre más guapo de la India’, o el ‘Justin Bieber de la India’, sorprendió a sus millones de seguidores al casarse.

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La boda se realizó hace unos cuantos días, según reportó El Heraldo. Este influencer y actor indio saltó a los titulares por unirse a Sanjana Gophane. Ella fue su novia de toda la vida.

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La unión matrimonial tuvo lugar el 29 de noviembre de 2025, según precisó El Imparcial.

Suraj Chavan y Sanjana Gophane comenzaron su relación desde que asistían a la educación primaria.

La historia de amor que se intensificó con los años ha cautivado a los millones de personas que siguieron el evento.

La boda se celebró en Jejuri, cerca de Pune, combinando tradición con estilo moderno.

Los ritos más tradicionales del país hindú fueron parte de la ceremonia.

Estos incluyeron varios cambios de ropa, rezos y bailes hindúes.

Chavan compartió imágenes del evento en sus redes sociales, las cuales inundaron Internet y generaron una ola de felicitaciones.

🌟 Un salto a la fama desde orígenes sencillos

El camino de Suraj Chavan en el entretenimiento es largo. Nació en una aldea y enfrentó una infancia difícil al quedar huérfano y asumir la responsabilidad de sus hermanas.

El salto a la fama ocurrió gracias a videos humorísticos en marathi. Esto lo convirtió en un fenómeno viral con visibilidad nacional.

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Suraj también ha acumulado una importante cantidad de dinero. Ganó la temporada 5 del reality show ‘Big Boss Marathi’.

Su aspecto físico y estilo lo llevaron a ser catalogado como ‘el hombre más guapo de India’. Su influencia en redes sociales creció gracias a su sencillez y carisma.

💍 Un lazo de años, confianza y complicidad

La relación entre Suraj y Sanjana representa un lazo de años, confianza y complicidad.

Esto ha sido aplaudido por sus seguidores como un “amor verdadero que creció con ellos”.

Su unión no es un romance repentino. Ella ha sido descrita como su compañera ideal, con quien Suraj ha compartido sus sueños.

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En cuestión de horas, el nombre de Suraj Chavan reapareció en titulares de medios en todo el mundo.

La boda generó miles de comentarios y reacciones emotivas en el fandom.

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