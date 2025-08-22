El nombre de Gustavo Cerati volvió a estar en el centro de la atención pública. Esta vez no por su música, sino por un crimen ocurrido en la vivienda donde residió en Coghlan. Allí fueron hallados los restos de Diego Fernández Lima, un joven desaparecido en 1984.

El caso, que se viralizó el 20 de mayo de 2025, tomó un giro inesperado cuando Cristian Graf, dueño actual del inmueble y principal sospechoso, decidió hablar. En una entrevista, citada por TN Noticias, aseguró no tener relación con el hallazgo y sostuvo: “No sé cómo llegó el cuerpo ahí”. Según relató, el día del descubrimiento estaba trabajando cuando recibió la llamada de su hermana alertando sobre los huesos encontrados por un arquitecto.

🔎 Gustavo Cerati en medio del misterio

La figura de Cerati quedó ligada al caso de forma inevitable. La casa donde vivió es ahora escenario de una investigación que lleva más de tres décadas sin respuesta. Graf describió su desconcierto al enterarse de que los restos pertenecían a un excompañero de colegio. “No éramos amigos, jamás vino a mi casa”, subrayó al recordar su relación lejana con Fernández Lima, según recogió Ámbito.

¿Qué encontraron en la casa de Gustavo Cerati?:

❓¿Un cuerpo plantado?

Durante la entrevista, Graf sugirió la posibilidad de que los huesos hubieran sido colocados intencionalmente en su terreno. Recalcó que el espacio antes pertenecía a un vecino y reiteró: “Mi familia tiene la conciencia limpia y con eso basta”. Para él, su inclusión en la causa responde más a la casualidad de ser propietario del lugar que a un vínculo real con la víctima.

🕰 Un recuerdo doloroso

El crimen sacudió a Fernández Lima y a su familia durante décadas. Ahora, el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó su identidad, lo que permitió organizar un homenaje. El club Excursionistas, donde el joven jugaba, entregará a su hermano un estandarte histórico en su memoria. El acto busca mantener vivo su legado y brindar un espacio de consuelo.

¿Qué pasó con el cuerpo en la casa de Cerati?:

⚖️ Una causa sin cierre

El juez a cargo decidió rechazar por ahora la indagatoria de Graf y pidió al fiscal reformular la imputación. Mientras tanto, el principal sospechoso insiste en su inocencia y en que nunca imaginó estar en medio de una historia que lo supera. “Cuando sepamos quién fue vamos a estar en paz”, de acuerdo con TN Noticias.

La casa que alguna vez habitó Gustavo Cerati quedó marcada por un hallazgo inesperado. Y el eco de ese misterio sigue resonando.

