Eva Longoria, reconocida actriz y activista, ha tomado la drástica decisión de abandonar Estados Unidos. En una reciente entrevista con Marie Claire, Longoria expresó su descontento con el rumbo político del país tras la reelección de Donald Trump. Según la actriz, el ambiente actual en EE.UU. se ha vuelto “aterrador” y “distópico” para muchos ciudadanos, según informa El País.

Un nuevo hogar en el extranjero para Eva Longoria

Longoria ha optado por residir principalmente en España y México, donde vive junto a su esposo, Pepe Bastón, y su hijo, Santiago. La actriz ha estado pasando largas temporadas fuera de EE.UU., y ahora ha decidido que esta será su nueva normalidad. A principios de 2023, adquirió una mansión en Marbella, un popular destino turístico en la costa española, conocido por su clima cálido y estilo de vida relajado, siguiendo con El País.

La actriz mencionó que su vida en Los Ángeles estaba marcada por el trabajo constante y la presión de la industria del entretenimiento. En contraste, su tiempo en España le permite disfrutar de una vida más tranquila y plena. “Asocio España con vacaciones; aquí no tengo horarios”, comentó Longoria, al reflejar su deseo de desconectarse del ritmo frenético de Hollywood, según cita El País.

Motivos detrás de la mudanza

El descontento de Longoria no solo se basa en su experiencia personal, sino también en su preocupación por el futuro del país bajo la administración de Trump. En sus declaraciones, expresó ansiedad por aquellos que no tienen la opción de dejar EE.UU., al afirmar que muchos estadounidenses se sienten atrapados en un sistema que ya no les representa, de acuerdo con Infobae.

La actriz ha sido una voz activa en la política estadounidense, al apoyar a candidatos demócratas como Kamala Harris. Sin embargo, el reciente resultado electoral le dejó un sabor amargo. “Lo chocante no es que haya ganado Trump; es que un criminal convicto pueda ostentar el más alto cargo”, declaró Longoria durante la entrevista, citada por El País.

Impacto en su carrera

Aunque Longoria ha pasado gran parte de su vida adulta en Los Ángeles, ha notado un cambio significativo en el ambiente laboral y social de la ciudad. La falta de vivienda asequible y los altos impuestos fueron factores que contribuyeron a su decisión de mudarse.

Su trabajo ahora se centra más en proyectos fuera de Hollywood, principalmente en España y América Latina. Longoria ha encontrado oportunidades creativas que resuenan más con sus valores personales y profesionales, según cita Infobae.