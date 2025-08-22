Christian Nodal, al parecer, atraviesa un momento que pocos esperaban. El cantante mexicano, que suele presumir de su éxito en entrevistas, estaría enfrentando complicaciones económicas que lo obligan a realizar un “esfuerzo extraordinario” para cumplir con la manutención de su hija Inti, según reveló Raúl de Molina en ‘El Gordo y la Flaca’, citado por medios como Diario Las Américas y Univisión.

🌟 Christian Nodal en la mira

El presentador aseguró que Nodal debe enviar miles dólares mensuales a Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu. La cifra ascendería a unos 20 mil dólares, lo que agrava aún más el compromiso financiero del artista.

“No sé qué pasó, pero la gente piensa que la cosa es fácil y no es fácil”, expresó De Molina, quien además sostuvo tener pruebas de la difícil situación. Según él, Nodal ya no estaría realizando tantos conciertos como antes y sus ingresos no son tan altos como se cree.

💔 Un contraste con Cazzu

Mientras Nodal enfrenta dudas sobre su estabilidad, Cazzu atraviesa su mejor momento profesional y, de acuerdo con las fuentes citadas, estaría superándolo en ingresos. Este contraste aumenta la atención mediática sobre la pareja, cuyo vínculo personal y artístico no deja de ser analizado.

🤔 ¿Alejarse de los Aguilar?

En medio de esta tormenta, Raúl de Molina también sugirió a Christian Nodal tomar distancia de la Dinastía Aguilar, pese a su matrimonio con Ángela Aguilar. El comunicador aseguró que el cantante no necesita esa asociación y que podría perjudicar su carrera.

El misterio sobre las finanzas de Nodal crece. Incluso la vidente Bis La Medium, en el programa Despierta América, advirtió que el intérprete “no está en su mejor momento” y que su situación podría arrastrar a quienes lo rodean.

Sin embargo, la noticia contrasta con la reciente filtración de imágenes que muestran a Christian Nodal junto a Ángela Aguilar durante un paseo por Beverly Hills. Incluso habrían comido en un restaurante exclusivo frecuentado por artistas de la talla de Taylor Swift. Todo en medio de la reciente entrevista polémica entre Nodal y Adela Micha.

