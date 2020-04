El nuevo coronavirus puede transmitirse al hablar y respirar, según científicos de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Parece posible que el nuevo coronavirus se transmita cuando las personas hablan y respiran, declaró un alto responsable científico estadounidense este viernes 3 de abril del 2020, mientras la Casa Blanca se prepara a recomendar el uso de mascarillas a la población.

La transmisión por vía aérea daría una explicación a la largamente investigada alta tasa de contagio que aparentemente tiene el virus responsable de la pandemia de covid-19, pues parece que las personas infectadas pero asintomáticas son responsables de una gran parte de los contagios.



El doctor Anthony Fauci, director del Instituto nacional de enfermedades infecciosas y consejero del presidente Donald Trump durante la pandemia, dijo en la cadena Fox News este viernes que las informaciones indican que “el virus realmente puede transmitirse incluso cuando la gente simplemente habla, no solo cuando tose o estornuda”.



Las academias estadounidenses de ciencias detallaron en una carta enviada a la Casa Blanca el miércoles 1 de abril del 2020 varios resultados científicos preliminares que hacen inclinar la balanza hacia la posibilidad de que el virus se transmita por el aire en el que la gente respira, y no solamente por las gotas expedidas en un estornudo directamente al rostro de otras personas o sobre superficies (donde se demostró que el virus puede sobrevivir horas y días, según el material) .



“Los trabajos de investigación actualmente disponibles plantean la posibilidad de que el SARS-CoV-2 puede ser transmitido por los bioaerosoles generados directamente por la expiración de los pacientes”, escribió Harvey Fineberg, presidente del comité de enfermedades infecciosas emergentes, en la carta a nombre de las academias y revisada por muchos otros expertos.



Citó cuatro estudios y destacó que aún falta para entender mejor el riesgo real de infección por este virus. Pues si está efectivamente presente en la respiración, se ignora aún si ésta representa cuantitativamente una vía importante de transmisión.



En un estudio, investigadores de la universidad de Nebraska encontraron porciones del código genético del virus en el aire de las habitaciones donde estaban aislados pacientes. Pero encontrar estas partes del virus no es equivalente a encontrar el virus completo.



En tanto, investigadores de la universidad de Hong Kong recientemente observaron que el uso de máscaras reducía la cantidad de coronavirus expirados por los enfermos (en un experimento hecho con otros virus diferentes al SARS-CoV-2) .



E investigadores chinos en Wuhan tomaron muestras del aire en diversas instalaciones de hospitales de la ciudad y descubrieron concentraciones elevadas del nuevo coronavirus, especialmente en los baños y las salas donde los cuidadores se quitaban sus equipos de protección.



Debido a estos resultados, los responsables estadounidenses se preparan para recomendar a todos los ciudadanos del país el uso de mascarillas, preferiblemente artesanales, aunque aún se desconoce en qué circunstancias y cuán obligatorio será. “Yo no pienso que vaya a ser obligatorio”, dijo Trump el jueves.

En Nueva York, el alcalde ya pidió a los habitantes de la metrópoli cubrir sus rostros.