Transexual fue rechazada de concurso de belleza en carnaval mexicano

El comité organizador del Carnaval de Veracruz, oriente de México, informó hoy (15 de octubre del 2018) su rechazo al registro de una mujer transexual para competir en el concurso de reina de belleza de la fiesta del año próximo

El registro de Karla Grijalva como aspirante a Reina del Carnaval de Veracruz en 2019, fue negado por no cumplir el requisito de la convocatoria que especifica que las interesadas en el concurso deben ser "mujer de nacimiento".



Karla Grijalva presentó la documentación señalada en la convocatoria y un reporte del cambio de género ante el Registro Civil que la acredita como mujer de manera legal.



No obstante, el presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga, afirmó que Karla Grijalva no cumple con los requisitos debido a que no era mujer de nacimiento.



La convocatoria aprobada por el cabildo del ayuntamiento de Veracruz especificaba que las interesadas a ser reina y también princesas, tienen que ser mujer de nacimiento y esto impide legalmente su participación.



El carnaval de Veracruz 2019 se realizará del 27 de febrero al 5 de marzo próximo y como parte de los preparativos, el comité a emitido las convocatorias para la elección del Rey y la Reina, así como de los reyes infantiles.



Karla Grijalva ha dejado abierta la posibilidad de buscar la protección de las leyes para que su solicitud sea autorizada, aunque dijo que dependerá del análisis que haga con su equipo de trabajo.



"Voy hablar con mi equipo de trabajo y sobre eso vamos a participar. Si el comité me hace la invitación en otro puesto lo tomaré, pero solo si es el Comité", dijo.



Además, rechazó que vaya a participar en algún carro alegórico del desfile que represente a la Comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Transgenero (LGBTT).



Señaló que su intención de participar en el Carnaval de Veracruz es para acabar con la discriminación y el desplazamiento de personas con otras preferencias sexuales, en la fiesta más representativa de este estado mexicano.

"Yo quiero dejar a un lado eso que nos encasillen: porque somos gay tenemos que ir en un carro gay. Yo creo que tenemos la misma libertad de participar en un carro digno".