Estos son los trajes que lució la miss Ecuador, Cristina Hidalgo, en la gala previa al certamen del Miss Universo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La representante de Ecuador, Cristina Hidalgo, desfiló en traje de baño gala y vestido típico en la gala preliminar al evento de elección de Miss Universo, cuya elección se realizará la noche del domingo 8 de diciembre del 2019.

Los organizadores publicaron imágenes en redes sociales de los vestidos y prendas que usó la Miss Ecuador el viernes 6 de diciembre, durante un desfile previo al certamen de belleza mundial que coronará a la ganadora del 2019.



El Miss Universo 2019 comenzó el viernes 6 de diciembre del 2019 en Atlanta (Georgia) con los actos y rondas de competición del antesala del evento.

90 mujeres de diferentes países y territorios participan en esta ocasión para ser la sucesora de la filipina Catriona Gray, que fue coronada en 2018 como Miss Universo.



Aunque la gran gala se celebrará el domingo, Miss Universo organiza en las jornadas previas una serie de eventos que sirven para evaluar y puntuar a las candidatas.



Así, el jueves 5 de diciembre tuvieron lugar unas entrevistas en las que el comité de selección pudo hablar con cada una de las concursantes. La ecuatoriana Cristina Hidalgo usó un vestido corto blanco con zapatos de taco color fucsia.



En su cuenta de Instagram, la joven ecuatoriana compartió con sus seguidores la experiencia ante el comité. "Una mezcla de sentimientos; felicidad y orgullo, saber hasta dónde he llegado con tanto esfuerzo y de la mano con personas increíbles que me han apoyado todo este proceso. Solo quiero agradecerles muchísimo por todo el apoyo que me han brindado", dijo.



El hotel Marriott Marquis de Atlanta acogió este evento al que acudieron cientos de personas como público portando banderas, carteles, gorros y camisetas con los colores de sus países.



Por ejemplo, se vieron a numerosos latinos de México, Colombia, Puerto Rico o Ecuador, y también a distintos fans de países del sudeste asiático como Filipinas o Tailandia, donde estos certámenes de belleza son asimismo muy populares.



Nick Teplitz condujo la gala junto a Catriona Gray, quien bromeó con que la pregunta que más le han hecho durante su año de reinado como Miss Universo fue cómo es posible andar bien con unos tacones tan altos.



La ceremonia comenzó con la presentación ante el micrófono de cada una de las aspirantes. Posteriormente, las 90 jóvenes desfilaron en bikini, con tacones y con una gran tela en la espalda a modo de capa.



Esa larga tela resultó bastante problemática: las representantes de Francia y Malasia se tropezaron y acabaron en el suelo, aunque el público las animó entre aplausos y gritos para que se les pasara el susto.



En la segunda porción de la velada, las concursantes desfilaron con vestidos de noche.



Estos dos desfiles fueron evaluados por un comité de selección formado completamente por mujeres y en el que figuraban la colombiana Paulina Vega, que fue la ganadora de Miss Universo en 2014, y la actriz y modelo venezolana Gaby Espino.



Las deliberaciones de este comité de selección serán la clave para la elección de las 20 semifinalistas, aunque la identidad de las jóvenes que pasen a la siguiente ronda no se dará a conocer hasta la ceremonia televisada del domingo.



Además, este año los fans de Miss Universo podrán votar a través de Internet para elegir a una de esas 20 semifinalistas.



Tras la parte más seria y competitiva de la noche, llegó el turno del desfile con trajes nacionales, un fragmento de la velada mucho más divertido y espontáneo y en el que las aspirantes lucieron sorprendentes y vistosos conjuntos inspirados en su tierra de origen.



De esta manera, Miss Colombia reivindicó a las mujeres indígenas, Miss Bangladesh se basó en los típicos vehículos "rickshaw" de su país, Miss Argentina dedicó su vestido a las cataratas de Iguazú, Miss México imitó al Ángel de la Independencia de Ciudad de México, y Miss España tomó prestadas ideas del arquitecto Antoni Gaudí.



El desfile de trajes nacionales también sirvió para que las concursantes hicieran reclamaciones de diverso tipo.



La brasileña Júlia Horta, que había apostado por un traje muy futbolero en homenaje a la estrella de Brasil Marta Vieira da Silva, reclamó el fin de la violencia machista mostrando una pancarta en la que se leía "Stop Violence Against Women" ("Stop a la violencia contra las mujeres").



Vichitta Phonevilay, que representa a Laos en Miss Universo y que escogió un llamativo y enorme conjunto con forma de elefante, enseñó también un cartel en el que ponía "Stop Fire, Save Amazon" ("Stop a los incendios, salvar al Amazonas").



Y Alyssa Boston (Miss Canadá) defendió la legalización del cannabis con un vestido inspirado en esa temática.



Los Tyler Perry Studios de Atlanta acogerán el domingo la gran gala de Miss Universo, que tendrá a Steve Harvey como maestro de ceremonias.