Tráiler final de 'X-Men: Dark Phoenix': 'Nos matará a todos'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ya está aquí el tráiler final de 'X-Men: Dark Phoenix', la nueva película de la saga mutante y su último filme antes de que los personajes de Marvel pasen ya al control de Disney y se integren en el universo de Vengadores, Guardianes de la Galaxia y el resto de héroes del Universo Cinematográfico Marvel.

Un adelanto de más de dos minutos de duración que arranca con la misión espacial de los X-Men, enviados por Charles Xavier a rescatar a unos astronautas de la NASA. Será entonces, durante esa misión, cuando las cosas se tuercen y Jean Grey entra en contacto con la Fuerza Fénix, el increíblemente poderoso ente cósmico que la convertirá en una amenaza prácticamente imparable para humanos y mutantes.



"Debería estar muerta", dice Mystique a Xavier después de la misión... y parece que sus palabras no tardarán mucho en hacerse realidad. "Nos matará a todos", advierte el propio profesor que no encuentra la forma de detener al ente cósmico sin eliminar a Grey que parece no encontrar rival ni en Xavier ni siquiera en Magneto, al que también se enfrenta durante este tráiler.



Escrita y dirigida por Simon Kinberg, el reparto de 'X-Men: Dark Phoenix' cuenta con Sophie Turner como Jean Grey acompañada de Michael Fassbender (Magneto), James McAvoy (Charles Xavier), Jennifer Lawrence (Mystique), Alexandra Shipp (Tormenta), Nicholas Hoult (Bestia), Evan Peters (Quicksilver), Kodi Smit-McPhee (Rondador Nocturno), Tye Sheridan (Cíclope) y Jessica Chastain como la gran villana.

Video: YouTube, canal: Fandango Latam





La sinopsis oficial del filme, que llegará a los cines el próximo 7 de junio del 2019, es la siguiente: "Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere al ser alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica. Cuando regresa a casa, esta fuerza no solo la hizo infinitamente más poderosa, sino también mucho más inestable.



Mientras lucha con la entidad que habita en su interior, Jean desata sus poderes de formas que no puede controlar ni comprender. Jean cae en una espiral fuera de control haciendo daño a aquellos que más ama y empieza a destruir los lazos que mantienen unidos a los X-Men. Mientras su familia se desmorona, los X-Men deben encontrar la forma de volver a unirse, no sólo para salvar el alma de Jean, sino también para salvar nuestro planeta de los alienígenas que quieren utilizar su fuerza como arma para conquistar la galaxia".