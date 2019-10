Nuevo tráiler de la película 'El Camino' revela el regreso de otro personaje de 'Breaking Bad'

LEA TAMBIÉN

Tras meses de secretismo, Netflix lanzó recientemente el primer tráiler de 'El Camino', la esperada película de 'Breaking Bad'. Hasta su estreno el próximo 11 de octubre del 2019, la plataforma está revelando nuevos detalles en cada avance, y así ha sido con su último clip, que adelanta el regreso de Larry Hankin como el viejo Joe.

En el spot se ve a Joe recibir una llamada del fugitivo Jesse Pinkman (Aaron Paul), huyendo después de escapar del complejo supremacista blanco, lugar en el que cometió un asesinato en masa el capo de la droga y genio de la metanfetamina Walter White (Bryan Cranston), también conocido como Heisenberg.



Esta escena, que también aparecía en el tráiler completo de 'El Camino' lanzado durante los Premios Emmy, podría estar vinculada al Chevrolet de 1978 que Jesse usó para huir al final de la serie. Joe, un antiguo socio de Walt y Jesse, podría regresar aquí para hacer desaparecer el auto robado de Jesse, que antaño pertenecía al criminal Todd (Jesse Plemons).

Video: YouTube, cuenta: Netflix Latinoamérica



The Hollywood Reporter ya reveló anteriormente que al menos diez personajes de 'Breaking Bad' estarían de vuelta en 'El Camino'. Los únicos confirmados hasta ahora, más allá de Jesse y Joe, son Badger (Matt L. Jones) y Skinny Pete (Charles Baker).



A pesar de las súplicas de los fans, quien parece que no regresará es Bryan Cranston, después de que su personaje muriera en el final de la serie. Aún así los seguidores ya han atribuido al actor una misteriosa voz que se oye en el tráiler.

El creador de 'Breaking Bad' y escritor y director de 'El Camino', Vince Gilligan, dijo recientemente a THR que "aunque no va a significar tanto" sin conocer la serie, la nueva película es apta para todos los públicos, incluso para los que no están familiarizados con 'Breaking Bad' o 'Better Call Saul'.