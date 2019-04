Sale a la luz el tráiler del Episodio IX de 'Star Wars'

LEA TAMBIÉN

Rey (Daisy Ridley) es la gran protagonista del tráiler de ‘Star Wars: Episodio IX’. El esperado video fue presentado la mañana de este 12 de abril del 2019 y se esperan grandes sorpresas para el estreno de esta película, que significará el fin de la saga que gira alrededor de la dinastía Skywalker.

Uno de los momentos más emotivos del avance sucede cuando aparece Leia, la princesa interpretada por Carrie Fisher, quien falleció en diciembre del 2016. La corta aparición de este personaje ha sido uno de los elementos que más llamó la atención en los seguidores de Star Wars.



Además, en el final del tráiler también se puede escuchar una risa siniestra muy parecida a la de Palpatine, el gran villano de las primeras películas de Star Wars y uno de los más recordados en la historia del cine.



Otra de las novedades es el nombre de este nuevo episodio que será: ‘Star Wars: The rise of the Skywalker’, que en español se puede traducir como Star Wars: el levantamiento de los Skywalker, precisamente la familia en la que se ha basado esta historia desde su primera película, que fue estrenada en 1977 y que ha contado con diez entregas más.



El Episidio IX de la sega espacial estará protagonizada por Daisy Ridley como Rey, John Boyega como Finn, Adam Driver como Kylo Ren, Oscar Isaac como Poe Dameron, Anthony Daniels como C-3P0 y Mark Hamill como Luke Skywalker. Además, a ellos se suma la participación de Carrie Fisher (+) como Leia.