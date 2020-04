El tráfico de internet sube un 60% en los países desarrollados confinados

LEA TAMBIÉN

El confinamiento de la población para frenar la pandemia del covid-19 se ha traducido en un incremento del 60% del tráfico de internet en los países desarrollados, donde sus 1 300 millones de habitantes cada vez trabajan más desde casa y consumen más contenidos digitales.

Así lo indica un estudio publicado este miércoles 29 de abril de 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que indica que pese al incremento "sin precedentes", las redes están soportando la demanda y emite algunas recomendaciones para evitar su colapso.



En el caso de las videoconferencias, el incremento del tráfico ha sido del 120% desde el inicio de la crisis del coronavirus, según el estudio.



El estudio recoge que Facebook incrementó su tráfico un 100% en llamadas de voz y el 50% en mensajes de texto a través de WhatsApp, mientras que en algunos países, como Italia, las llamadas grupales se multiplicaron por diez.



La OCDE recuerda que algunos proveedores de contenidos, como Netflix, Akamai y YouTube, acordaron reducir la calidad de transmisión en horas punta en Europa para no saturar la red y otros cambiaron la configuración predeterminada de alta definición a definición estándar a nivel mundial.



Pese a ello, los operadores de telecomunicaciones indicaron que las redes han mantenido sus servicios de banda ancha "al hacer un uso más eficiente de la capacidad existente o agregar nueva".



En ese sentido, la OCDE recomienda que las restricciones de movilidad ligadas al confinamiento no afecten a los ingenieros que efectúan labores de mantenimiento o reparación de los centros de datos o las infraestructuras críticas, al igual que en domicilios.



También pide que se garanticen los suministros de equipamiento informático, en particular en aquellos lugares en los que se han cerrado las fronteras.



Para aliviar las redes móviles, la organización recomienda liberal temporalmente espectro adicional o aprobar transacciones temporales entre proveedores.

También pone sobre la mesa la utilidad de reducir cargas administrativas para que los operadores puedan desplegar redes de forma más rápida.